Tizenöt éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz

Magyarország 15 éve tagja az Európai Uniónak. A 2004. május 1-jei csatlakozást követően hazánk a szigorú feltételeket is teljesítette, hogy beléphessen a schengeni övezetbe. A közelgő európai parlamenti választások csaknem negyvenéves történetében először indul közös programmal a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU).

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy Európa újra egyesült – mondta Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában. Hozzátette, a közép-európai régió oda csatlakozott, ahová mindig is tartozott a kultúra, a világnézet és a gazdaság tekintetében.

Hangsúlyozta, a magyarok is úgy gondolják, hogy Magyarország jó döntést hozott 2004-ben a csatlakozással. A tagság több esetben is szolgálja a magyar érdekeket, a schengeni térségeken belül lebomlottak a határok, így nincs határellenőrzés a tagországok között.

Közösen kampányol a német CDU és CSU

Úgy tűnik, a két párt túllépett a korábbi nézeteltéréseken, és összefogást tanúsítanak a közelgő EP-választások miatt – tájékoztatott a Kossuth Rádió Európa idő című műsorában a berlini tudósító. Manfred Weber, az Európai Néppárt bajor parlamenti frakcióvezetője nyitotta meg az uniópártok kampányát a német Münsterben, ahol Európa keresztény védelmére tett ígéretet.

Weber kulcsfontosságú kérdésként emelte ki Európa külső és belső biztonságát, a gazdasági versenyképességet és jólétet, illetve az alapvető értékek védelméről is említést tett. Ennek kapcsán elmondta, büszkének kell lenni arra, hogy a kontinenst a kereszténység formálta, és a CDU–CSU pártszövetség elkötelezett Európa keresztény öröksége mellett. Weber most is a kontinensre leselkedő veszélyek között említette a nacionalizmust és a szerinte populista pártok öncélú politikáját.



