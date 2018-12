Visszavonhatja-e Nagy-Britannia az EU-ból való kilépést?

Az unióból való kimaradás feltételeiről szóló megállapodásról szavaz jövő héten a brit parlament. Az elmúlt napokban átláthatatlanná váló vita bontakozott ki a tervezet miatt. Elutasítja és támadja a kormányzó konzervatív párt keményvonalas Brexit-tábora, de nem szavazza meg az az észak-írországi demokratikus, unionista párt sem a javaslatot.

Amennyiben Theresa May brit kormányfő jövő héten nem tud többséget maga mellé állítani, úgy a még aznap szavazásra bocsátandó konzervatív javaslat értelmében a kilépés körüli kontroll a kormánytól a parlament hatáskörébe kerülhet át. Ez pedig akár Theresa May és kormánya bukásához is vezethet, sőt akár újabb népszavazást is kiírhatnak a kilépésről, amelyet egyébként egyre többen követelnek.

Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépését ellenző tüntetők (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)

Minden állam a saját alkotmányos szabályozásával összhangban jelentheti be kilépési szándékát – jelentette ki Tóth Norbert nemzetközi jogász a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Mint mondta, a főtanácsnoki indítvány értelmében a kilépés visszavonására ugyanazok a feltételek és szabályok tiszteletben tartásával kell sort keríteni.

Úgy véli, abban az esetben, ha a brit parlament például eldönti azt a kérdést, hogy megerősíti és elfogadja a Brexit megállapodást az Európai Unióval, akkor onnantól kezdve a kormány már nem vonhatja vissza a kilépési szándékot a főtanácsnoki indítvány értelmében.

A brit parlament hamarosan szavazni fog, az esélyek azonban egyelőre bizonytalanok. Tóth Norbert szerint talán mégis az a verzió lesz a befutó, hogy a brit parlament nem ratifikálja a Theresa May által kialakított kilépési tervezetet.

