Egyelőre bizonytalan Nagy-Britannia sorsa

A brit parlament hamarosan szavazni fog a javaslatról, az esélyek azonban egyelőre bizonytalanok. Tóth Norbert nemzetközi jogász szerint talán mégis az a verzió lesz a befutó, hogy a brit parlament nem ratifikálja a Theresa May által kialakított kilépési tervezetet.

Amennyiben Theresa May brit kormányfő jövő héten nem tud többséget maga mellé állítani, úgy a még aznap szavazásra bocsátandó konzervatív javaslat értelmében a kilépés körüli kontroll a kormánytól a parlament hatáskörébe kerülhet át. Ez pedig akár Theresa May és kormánya bukásához is vezethet, sőt akár újabb népszavazást is kiírhatnak a kilépésről, amelyet egyébként egyre többen követelnek.

Minden állam a saját alkotmányos szabályozásával összhangban jelentheti be kilépési szándékát – jelentette ki Tóth Norbert nemzetközi jogász a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában. Mint mondta, a főtanácsnoki indítvány értelmében a kilépés visszavonására ugyanazok a feltételek és szabályok tiszteletben tartásával kell sort keríteni.

Biztonságosabbá válhat az uniós sürgősségi okmányok kiadása

Biztonságosabbá kell tenni az uniós sürgősségi okmányok kiadásával kapcsolatos eljárást – erről az Európai Parlament állampolgári jogi-, bel- és igazságügyi bizottsága döntött. Gál Kinga európai néppárti jelentéstevő szerint sokkal biztonságosabbá és használhatóbbá válik majd ez az uniós eszköz, amellyel gyors segítséget kaphatnak a hazajutásukhoz a külföldön bajba került, kiszolgáltatott helyzetben lévő uniós állampolgárok.

Az Európai Bizottság az Európai Parlament kérésére előterjesztett egy javaslatot, amely már egy olyan úti okmányról szól, ami rendelkezik mindazokkal a biztonsági kockázatot szűrő elemekkel, amelyek megfelelnek a 21. század technológiai vívmányainak és a mai biztonsági kihívásoknak.

Ennek értelmében egy adott ország csak abban az esetben nyújt át sürgősségi úti okmányt a bajba került más országbeli, uniós állampolgárnak, ha biztosan állítható, hogy a személy nem él vissza az okmánnyal, nem vesz részt semmilyen szervezett bűnözésben, és nem készül terrorcselekmény elkövetésére – hangsúlyozta a képviselő.



A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!