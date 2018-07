Drámai következményekkel járhat egy megállapodás nélküli Brexit

Theresa May kormányfő maga fog tárgyalni a Brexit ügyében az Európai Bizottsággal a továbbiakban. Arra az eshetőségre is készülnek, hogy a tagság megállapodás nélkül szűnik meg jövő év márciusában.

Theresa May kormányfő fogja vezetni a brit európai uniós tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokat az Európai Bizottsággal a továbbiakban – ezt maga a miniszterelnök jelentette be a héten. Közölte azt is, hogy az európai uniós tagság megszűnésének folyamatát felügyelő minisztérium nemrég kinevezett vezetője helyetteseként fog eljárni a Brexit ügyében, és elsődleges feladata a kilépés hazai előkészítése lesz, arra az eshetőségre is felkészülve, hogy a brit uniós tagság megállapodás nélkül szűnik meg jövő év márciusában.

A tárgyalások az unióval nyáron sem szünetelnek, a brit kormányfő alig pár hete kinevezett Brexit-minisztere helyett, saját maga kívánja a főbb kérdésekben a döntő szót kimondani, a Brexit-stratégiát kidolgozni és a tárgyalásokat irányítani.

Eközben egyre több szó esik arról, mennyire drámai következményekkel járna, ha nem sikerülne jövő márciusig megegyezni a kilépés feltételeiről. A légügyi illetékesektől számos légitársaság vezetőjéig többen is felhívták a figyelmet arra, hogy megegyezés nélkül a kiválás másnapján leállhatnak a repülők. Nem indulhatnának gépek Nagy-Britanniából az uniós országokba, London kiesne az egységes európai légtérre vonatkozó egyezményekből.

A kikötők és az Eurostar működtetői páratlan közlekedési káosztól óvnak. Az élelmiszeripari cégek attól, hogy ha vámellenőrzésekre kerülne sor, a romlandó élelmiszerek a határokon veszteglő kamionokban mennének tönkre. Gyógyszeripari vezetők gyógyszerhiánytól óvnak, biztosítási és pénzügyi illetékesek pedig attól, hogy a külföldön élő nyugdíjasok nem fognak tudni majd hozzájutni a nyugdíjukhoz.

Dominic Raab, a Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépéséről folytatott tárgyalásokért felelős brit miniszter és Michel Barnier, az Európai Bizottságnak a brit kiválás ügyében felelős főtárgyalója a brüsszeli megbeszéléseit követő sajtóértekezleten 2018. július 26-án. (MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

A külföldre utazó briteknek akár vízumot is váltaniuk kell majd, és hosszas várakozásra készülhetnek majd a határon. Többek között ezek lehetnek a ma még hihetetlennek tűnő következményei egy megegyezés nélküli Brexitnek.

A font értéke a referendum óta 10-15 százalékot zuhant, minden család a pénztárcáján érezheti majd az elmaradt gazdasági fejlődés kárait. Az utóbbi napokban maguk a kormányzat illetékesei ismerték el, hogy egy megegyezés nélküli forgatókönyv esetén a gyógyszer és élelmiszerhiány egyáltalán nem kizárt – hangzott el a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!