Űrkutatási eredményekből profitálhatnak magyar startupok

Válság Nagy-Britanniában?

Egy hete még Theresa May sikereként értékelték, hogy kormányán sikerült keresztülvinnie új javaslatát, amely szabadkereskedelmi övezetként határozná meg a viszony kereteit a Brexit utáni időszakra az Egyesült Királyság és az Európai Unió között – hangzott el a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában.

Londoni tüntetés a Brexit ellen

A siker nem teljes. A kemény Brexit kormányon belüli hívei léptek, és lemondott David Davis, a Brexit-tárgyalásokat vezető miniszter, majd egy napra rá Boris Johnson külügyminiszter is. Nagy-Britanniában politikai válság van a Brexit miatt. A brit kormány még mindig nem tudja, mi lesz 2019 márciusának végén. Idén októberben már a komplett javaslatcsomagot kellene elfogadni és lezárni, hogy a tagországok márciusig jóvá tudják azt hagyni.

Theresa May múlt pénteken a kormánytagoktól azt kérte, támogassák a kompromisszumos elképzelését, amely szerint az áruforgalom terén megőrizné az egységes piacot az unióval, ám a sokkal lényegesebb szolgáltatások terén nem. May „ambiciózus és taktikus” tervnek nevezte a dokumentumot, „jó tárgyalási alapként” jellemezte.



Elemzők szerint a jelenlegi tervezetet az unió nem fogadja el. London ugyanis „mazsolázni” szeretne az EU-val való kapcsolatából a saját érdekeit szem előtt tartva. Brüsszelben a megállapodás nélküli végleges szakításra is felkészülnek.

Milliárdos borászati fejlesztés zajlik Badacsonyban

Varga Péter, a Varga Pincészet Kft. alapító tulajdonosa a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában elmondta: a borászatban akkor van szükség fejlesztésre, ha nő az értékesítés. Esetükben az utolsó hat évben kilencről 15,5 millió palackra növekedett az eladások száma, ez a növekedés tette szükségessé a minőségi és mennyiségi fejlesztést – mondta a szakember.

A körülbelül négymilliárdos fejlesztéshez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban pályázatot nyertek. A 835 millió forintos fejlesztést negyedrészben állja a cégük, egy részt támogatásként kapnak meg, és a maradékot pedig kedvező kamatozású hitelként használhatják fel – tájékoztatott Varga Péter.

Varga Péter

Varga Péter szerint amennyiben a vállalkozások piaca fejlődik, és szükség van beruházásokra, akkor komoly pénzügyi segítséget nyújthat az Európai Unió és a magyar állam is.

A pályázat gépi fejlesztésekről szólt. A beruházás részeként új öblítő-, töltő- és zárógépeket vásárolnak és a szállítószalagok többségét is kicserélik. Növelik továbbá az erjesztő- és tárolóteret, valamint új targoncákat is beszereznek – közölte Varga Péter. A Varga Pincészetnél saját erőből építési fejlesztések is zajlanak. A bővítés nagyrészt a vállalkozás badacsonyörsi pincészetében valósul meg 2019 júliusáig a Széchenyi 2020 programban.

Űrből a földre: űrügynökségi inkubátorház Budapesten

A teflon mint edénybevonat igen elterjedt, azt viszont kevesen tudják, hogy a 20. századi űrkutatás egy földi hasznosítású melléktermékéről van szó. Az, hogy a jövőben mi kerülhet az égből a földre, azt már Magyarországon is észrevehetjük, ugyanis nemrégiben nyílt meg az Európai Űrügynökség (ESA) inkubátorháza Budapesten.



Az intézmény az MTA egyik kutatóintézetében kapott helyet, azonban nem a tudományos munka elsősorban a célja, hanem az, hogy magyar startupok előtt megnyíljon a világűr. Tandi Zsuzsa, az inkubátorház vezetője az Európai időben elmondta, ez elsősorban üzleti projekt, a befogadó pályázatokat elsősorban ebből a szempontból bírálják el. A céljuk az, hogy a földi piacon potens termékek fejlesztéséhez, üzleti sikeréhez járuljanak hozzá űrtechnológiai eredményekkel.

Az inkubátorház működéséről elmondta: kapcsolatban áll az ESA-val, és a kontinens többi inkubátorházával, hozzáférhet azokhoz a technológiákhoz, amelyeket az űrmissziók kapcsán kifejlesztenek, és ezáltal a technológiai transzferek a budapesti telephelyen működő cég üzleti sikerét is elősegítik.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült.