Brüsszel diktálja a Brexit menetrendjét

Brüsszelben megkezdődtek a Brexit tárgyalások és azonnal sikerült megállapodásra jutni a megbeszélések legfőbb prioritásairól és a menetrendről. Az első szakaszban az uniós és a brit állampolgárok jogairól, a brit pénzügyi kötelezettségekről, továbbá az ír és észak-ír határokról egyeztetnek. Bizakodásra ad okot a továbbiakat illetően, hogy Theresa May brit kormányfő a brüsszeli uniós csúcstalálkozón bejelentette, hogy az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnése után is a szigetországban maradhatnak azok az uniós állampolgárok, akik még a kiválás előtt érkeztek – derült ki a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorából.

Theresa May brit kormányfő úgynevezett „kemény” Brexitről szóló tervei politikai támogatás hiányában drámaian meggyengültek és igencsak „felpuhultak” mire hétfőn a Brexit-tárgyalások első hivatalos nyitónapján tárgyalóasztalhoz ült Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója és David Davis Brexit-ügyi miniszter – fogalmazott a londoni tudósító.

Brüsszel diktálja a menetrendet

Míg a referendum óta eltelt egy évben a kormányfő és a távozás pártiak úgy viselkedtek, mintha kizárólag az ő elképzeléseik számítanának és London diktálhatna az EU 27 tagállamának, nem sokkal később jött a „keserű ébredés”, mely szerint Brüsszel diktálja a menetrendet – jegyezte meg.

Davis korábban azzal fenyegetőzött, a nyár nagy vitája lesz abból, ha az EU nem engedi, hogy azonnal meginduljanak a tárgyalások a kereskedelmi kérdésekkel párhuzamosan. Barnier azonban leszögezte, hogy London nincs abban a helyzetben, hogy meghatározza a menetrendet, hiszen az Egyesült Királyság kezdeményezte a kilépést, nem pedig az Európai Unió.

Forrás: Shutterstock

A hétfőn elkezdődött tárgyalásokon a britek elfogadták a tárgyalások menetrendjére vonatkozó EU álláspontot, de szerintük először a távozás feltételeiről kellene megegyezni és csak azután kellene tárgyalni a kereskedelmi kapcsolatok ügyét.

A brit népszavazás után bizonytalanságba került polgárok helyzetének megnyugtató rendezéséről is viszonylag hamar megállapodhat Brüsszel és London. A csütörtöki tárgyaláson már maga Theresa May tájékoztatta politikus társait az általa elképzelt intézkedésekről, mely szerint London a szigetországban élő 3 millió uniós állampolgárnak megadná a jogot, hogy Nagy-Britanniában maradhasson teljes jogú állampolgárként. Azonban hasonló garanciákat kért az Európában élő britek számára is.

Teljes a káosz Nagy-Britanniában

Közben Nagy-Britanniában teljes a káosz, egyre világosabb ugyanis, hogy a britek nem igazán tudják, mit is akarnak. Leginkább úgy szeretnének kilépni az Európai Unióból, hogy közben ne változzon semmi. Ráadásul a félresikerült választás nyomán ismét kiújultak a párton és a kormányon belüli, továbbá a konzervatívok és a munkáspárt közti viták is arról, hogy milyen Brexit lenne a megfelelő az emberek mindennapjai szempontjából.

A konzervatívok egyik fele pártszakadással fenyeget, ha Theresa May nem elég radikális Brexitet valósít meg, a képviselők másik fele pedig akkor buktatná meg a kormányfőt, ha ragaszkodna a keményvonalas terveihez. Theresa May egyébként a skótok és észak-írek jóváhagyása nélkül sem vihetné véghez Brexittel kapcsolatos elképzeléseit – fűzte hozzá a tudósító.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!