A kormányok felelőssége polgáraik megóvása a terrorizmussal szemben

Az iszlám radikalizmusról és az Európát, valamint az észak-atlanti szövetséget érintő biztonsági kihívásokról beszélt Ben Hodges, az Egyesült Államok európai erőinek korábbi parancsnoka a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Összefoglaló az aktuális adásról.

A különböző katonai rendszerek összefogása rendkívül fontos, hiszen egyikünknek sincs önmagában képessége arra, hogy kezelje például az Oroszország jelentette biztonsági kihívásokat mondta el Ben Hodges az európai hadseregek közti egyre szorosabb együttműködés kapcsán. A tábornok rendkívül fontosnak tartja a szövetségen belüli összetartást.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Európai Idő – 05.19. Európai Idő – 05.19.

A jövő katonai kihívásairól beszélve rámutatott, hogy harctéri tapasztalatai alapján a légi elhárítási képességek fejlesztésének kiemelt szerep jut majd, de emellett ugyancsak nagy hangsúlyt kell fektetni a hagyományos logisztikai feladatokra, amelyeket nemrég még kiszervezett a hadsereg. Az egyik legmeghatározóbb terület pedig a kiberbiztonság lesz.

Az iszlám extremizmussal kapcsolatban elmondta, hogy a radikálisok mindent gyűlölnek az életformánkból, és a terrortámadások bizonyos értelemben háborút jelentenek, amiktől a kormányoknak és nemezeteknek felelőssége, hogy megóvják polgáraikat. Ugyanakkor hozzátette, hogy a jelenség kiváltó okaival is foglalkozni kell, meg kell találni azokat a prominens muszlimokat, akik képesek ezt visszaszorítani, és érvelni amellett, hogy az iszlám hit nem erről szól.

Átalakítaná Brüsszel a sztrádák használatát

Megszűnne a matricás díjfizetés lehetősége az európai sztrádákon 2028-ig – ezt is tartalmazza a legújabb bizottsági javaslat, amelynek célja, hogy egységes módon fizesse meg mindenki az európai autópályák használatát. A távolságalapú díjfizetés bevezetése az időalapú helyett azonban még nem eldöntött tény, és sokan tiltakoznak is ellene. Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője szerint az, hogy a buszokat is bevennék a távolságalapú díjfizetésbe, zavart okozhat a közlekedési ág működésében a kontinensen.

Jelenleg a nehéz-gépjárművek részére már távolságalapú díjfizetés működik a legtöbb európai sztrádán, azonban a buszok megjelenése a javaslatban azt is jelenti, hogy Brüsszel elvesz egy jó adag flexibilitást a tagállamoktól annak tekintetében, hogy megakadályozza a tömegközlekedés segítésének lehetőségét – fejtette ki az EP-képviselő, aki szerint maga a busz mint tömegközlekedési lehetőség környezetvédelmi szempontból sokkal hatékonyabb, pozitívabb közlekedési mód volt az egyéni utazásnál, valamint azt sem szabad elfelejteni – folytatta –, hogy a buszok a kötött pályás közlekedés kiépítetlensége esetén a legfontosabb tömegközlekedési eszköznek számítanak.

Deli Andor ezenfelül kiemelte, az, hogy egy kalap alá veszik a közúti teherszállítást a közúti személyszállítással, azt is jelentheti, hogy maga a közlekedési iparág meg fog drágulni, és ezt végső soron az utazók fogják megfizetni drágább jegyárakban.

A brexit után megváltoznak az erőviszonyok az EP-ben

Az Európai Unióban zajló viták miatt minden eddiginél fontosabb lesz a 2019-es EP-választás, mondta Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Kiemelte, hogy éppen ezért kezdtek bele egy úgy nevezett desk research kutatásba, mely során – a különböző országok közvélemény-kutatásait átlagolva, illetve a közelmúltbeli választási eredményeket figyelembe véve – meghatároztak egy mandátumbecslést a jövőre felálló uniós testület várható összetételéről.

A szakértő hangsúlyozta, hogy mindenféleképpen változásokra kell számítani a 2019-es választások után. A felmérés alapján szinte borítékolhatónak tartja, hogy a két tradicionálisan nagy párt, a néppárt és szocdem 50 százalék feletti ereje el fog tűnni, ezzel megszűnik a hagyományos pártok abszolút többsége.

Fontosnak tartotta felhívni a figyelmet, hogy ez nagyban befolyásolhatja az Európai Parlament jövőbeni politikáját. Hozzátette: az utóbbi időben sok országban nyertek teret a szélsőségesek – a radikális jobb- és baloldal egyaránt –, így vélhetően az EP-ben is számolni kell majd a megerősödésükkel.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!