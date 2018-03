Nagy a törésvonal az európai politikai elit és az állampolgárok véleménye között

Teljes az egység az unióban Szergej Szkripal egykori orosz kettős ügynök és lánya megmérgezésével kapcsolatban. A legfontosabb kérdésekben viszont mást gondol a brüsszeli elit és mást az európaiak többsége, ami a jövő évi európai parlamenti választásokon is visszaüthet – többek között ezt a két témát érintette a Kossuth Rádió Európai idő című műsora.

A legfontosabb kérdésekben mást gondol a brüsszeli elit és mást az európaiak többsége, ami a jövő évi európai parlamenti választásokon is visszaüthet – ez derül ki a Századvég most megjelent felméréséből, amely az Európai Unió 28 tagállamában élő polgárok véleményét vizsgálta.

A kutatás szerint a brüsszeli politika és a média által követett célokat már a nyugati országokban is egyre kevesebben támogatják, így alacsony az integráció elmélyítését vagy a migránsok családegyesítését helyeslők száma. A felmérésből az is kiderül, hogy a visegrádi országok nemcsak a bevándorlás megítélésében különböznek Nyugat-Európától, hanem abban is, hogy sokkal optimistábbak gyermekeik jövőjét illetően.

Orbán Balázs, a Századvég kutatási igazgatója a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában arról beszélt: olyan kérdéseket próbáltak megfogalmazni, amelyek valóban foglalkoztatják a tagállamok polgárait, amelyek húsba vágók és a mindennapi politikával összefüggő ügyek.

A felmérés eredményeit leegyszerűsítve az látszik – számolt be az eredményről –, hogy törésvonal húzódik az európai politikai elit és az átlag európai állampolgárok véleménye között. „A számok már egyértelműen ezt mutatták a 2016-os kutatásban is, de a 2018-as eredmények is ezt erősítették meg” – fejtette ki a szakértő.



Mi változott az Európa Tanács ülése után?

Továbbá az Európai idő című műsorban arról is szó esett, hogy teljes az egység az unióban Szergej Szkripal egykori orosz kettős ügynök és lánya megmérgezésével kapcsolatban. Az idegméreggel elkövetett támadásért Moszkvát tették felelőssé a tagállamok vezetői, emellett konzultációra hazarendelték az uniós nagykövetet az orosz fővárosból.

„Meg lehet kockáztatni azt a kifejezést, hogy visszatért a hidegháború: Oroszország és a Nyugat között (Európai Unió kiegészülve az észak-amerikai térséggel, Ausztráliával és Új-Zélanddal kiegészülve)” – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász. Szemben pedig Oroszország a posztszovjet térségből való szövetségesekkel.

Példaként hozta a diplomaták kiutasítását a szakértő. A katonai biztonság területén is látszik mind a két oldalon mozgolódás: Ukrajna Beregszászra vezényel katonákat. Az Európai Tanács döntése értelmében a britek verziója felel meg a valóságnak – tette hozzá. Emiatt az Európa Tanács szolidaritásáról biztosította az angolokat.

Tóth Norbert abban bízik, hogy nem lesz komolyabb feszültség a két blokk között, mert előbb vagy utóbb le fognak ülni a kedélyek, és megközelíti majd a normalitást a brit–orosz viszony. „Kevés periódus volt a történelem során, amikor e két országnak a viszonya feszültségektől mentes lett volna” – mondta a szakértő.

Egy lépéssel közelebb a Brexithez

A Kossuth Rádió műsorában arról is szó volt, hogy a Brexit-tárgyalásokért felelős brit miniszter szerint döntő fontosságú előrelépés, hogy az uniós tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló decemberben elfogadott közös állásfoglalás jelentős részét sikerült jogi szövegként átemelni a majdani kilépési megállapodás tervezetébe.

Ez a megállapodástervezet egy 129 oldalas dokumentum, amely szövegének egy része zölddel, a másik fele sárgával van kiemelve. A zöld szín az egyetértést jelöli, a sárga az elvi egyetértést. A jó hír az, hogy a tervezet meglepően nagy része zölddel van kiemelve, habár a lényeges kérdések közé tartozik a joghatóság kérdése, amelyben a felek még nem találták meg a közös nevezőt.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!