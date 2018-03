Egyre kevesebben támogatják a brüsszeli politikai célokat

A legfontosabb kérdésekben mást gondol a brüsszeli elit és mást az európaiak többsége, ami a jövő évi európai parlamenti választásokon is visszaüthet – ez derül ki a Századvég most megjelent felméréséből, amely az Európai Unió 28 tagállamában élő polgárok véleményét vizsgálta.

A Századvég kutatása szerint a brüsszeli politika és a média által követett célokat már a nyugati országokban is egyre kevesebben támogatják – így alacsony az integráció elmélyítését vagy a migránsok családegyesítését helyeslők száma. A felmérésből az is kiderül, hogy a visegrádi országok nem csak a bevándorlás megítélésében különböznek Nyugat-Európától, hanem abban is, hogy sokkal optimistábbak gyermekeik jövőjét illetően.

28 ezer EU-s polgárt kérdeztek meg

A Századvég hiánypótló, Project 28 elnevezésű felméréssorozata 2016 óta harmadik alkalommal publikálta a 28 országra kiterjedő közvélemény-kutatását, amelyben összesen 28 ezer embert kérdeztek meg – minden tagállamban ezer polgárt.

Orbán Balázs, a Századvég kutatási igazgatója a Kossuth Rádió Európai idő című műsorában arról beszélt: olyan kérdéseket próbáltak megfogalmazni, amelyek valóban foglalkoztatják a tagállamok polgárait, amelyek húsba vágók és a mindennapi politikával összefüggő ügyek.

(MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Törésvonal az európai politikai elit és az átlageurópai állampolgárok véleménye között

Leegyszerűsítve az látszik – számolt be az eredményről –, hogy törésvonal húzódik az európai politikai elit és az átlag európai állampolgárok véleménye között. A számok már egyértelműen ezt mutatták a 2016-os kutatásban is, de a 2018-as eredmények is ezt erősítették meg.

A 2016-os eredményekhez képest azonban a törésvonal tovább szélesedett.

A Századvég a migrációval összefüggésben arra is kíváncsi volt, hogy a megkérdezettek szerint inkább menekültek érkeznek a kontinensre, vagy inkább gazdasági bevándorlók, és míg 2016-ban szűk többségben voltak azok, akik szerint inkább menekültek érkeznek, addig tavaly már többségbe kerültek azok, akik szerint gazdasági célú bevándorlók érkeznek, az idei felmérésben pedig ez a többség összeurópai szinten is erősödött – beszélt a részletekről Orbán Balázs.

Aggódnak az európai polgárok

A kutatási igazgató arról is beszélt: a kérdésekre – például: aggasztónak ítélik-e az illegális migráció problémáját; az illegális migráció hozzájárul-e a közbiztonság romlásához; jelent-e ez gazdasági terhet a fogadó országok számára – erős többségben vannak az igen válaszok.

Jól látjuk, hogy ez a mainstream európai véleményvezér- és politikai álláspontokhoz képest elég markánsan eltérő – szögezte le Orbán Balázs.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!