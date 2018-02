Itt fáj majd a legjobban a Brexit

Egy eddig bizalmasan kezelt, de most kiszivárgott a londoni kormány számára készített tanulmány szerint a brit gazdaság mindenképpen megsínyli kilépését az Európai Unióból, bármilyen eredménnyel is végződjenek az uniós tagság megszűnése utáni kapcsolatrendszerről szóló tárgyalások. Az eddig titkosan kezelt elemzést most a parlament tagjai is megismerhetik. Gálik Zoltán, a Corvinus egyetem docense úgy véli, a pénzügyi szektor és az ipari szereplők számíthatnak a legnagyobb veszteségekre.