Mi lesz veled, London?

London a kilépési tárgyalások következő fordulójára készül. Az elmúlt hetekben a színfalak mögött folytatódtak a megbeszélések, ún. technikai tárgyalásokkal, amelyeken főként az első hónapok találkozóin megoldatlanul maradt kérdések próbálták tovább görgetni, remélhetően a megoldás felé. Ebbe a dobozba söpörtek be rengeteg mindent, az ír határ kérdésétől az állategészségügyi felügyelet, és a bírósági tárgyalások részleteinek ügyéig.

Miközben a háttérben a szakértők és a beosztott tárgyalók csendben egyeztetnek megannyi szakmai részletkérdésről, az uniós főtárgyaló arra vár, hogy a tagországok vezetői a második szakaszhoz igazított tárgyalási instrukciókkal lássák el őt. Erre valószínűleg a január végi uniós csúcstalálkozón kerülhet sor. Ezt követően újraindulhatnak a magas szintű uniós tárgyalások.



Közben persze Theresa Maynek is el kell döntenie, mi legyen az átmeneti periódus után, hova akar eljutni az ország. A kétéves átmenetet a realista, pragmatista üzleti élet túl kevésnek, a szélsőséges, kemény Brexit-híveinek csapata pedig túl hosszúnak tartja. Theresa May várhatóan februárban mond majd egy újabb, nagy beszédet a Brexitről. Kiderülhet hova is akar eljutni az ország a kilépést követően, vagy hova kellene megérkeznie.

Közben egyre elégedetlenebb a skót és észak-ír autonóm parlament is, és nem elképzelhetetlen, hogy a következő hónapokban ez a két, a bennmaradásra szavazó országrész, megnehezíti majd a brit kormányfő helyzetét. Bárhogy alakul is majd a brit határokon belül a helyzet, az unió szigorúan tartja magát ahhoz a határidőhöz, hogy október végére le akarja zárni a tárgyalásokat. Így a 27 tagállamnak lenne ideje ratifikálni, elfogadni az addigra remélhetőleg megszülető egyezséget.

Az elmúlt hetekben Brüsszel több jelét is adta, adott esetben hozzájárulna-e bizonyos átmeneti időszak meghosszabbításához. Sőt az unió egyes vezetői szerint az is elképzelhető lenne, hogy London ismét az unió tagja legyen, ha a brit társadalom hangulata megváltozna.

A szakmai szervezetek, az üzleti élet képviselői továbbra is megpróbálnak érvelni és meggyőzni a kormányt, hogy racionálisabb kiindulópontról tárgyaljon az unió illetékeseivel. A legnagyobb brit cégeket összefogó brit iparszövetség, a Confederation of British Industry (CBI) vezetője ismét kifejtette, vészesen fogy a brit tárgyalásokra kiszabott idő, és a brit üzleti élet számára egyértelműen az lenne a legjobb forgatókönyv, ha az ország az EU vámuniójának a tagja maradna. Az üzleti szervezet főigazgatója szerint sürgősen meg kell egyezni Brüsszellel.

A jelenlegi bizonytalanság ugyanis mélységesen nyugtalanítja a vállalkozásokat, mert így semmit sem tudnak tervezni. A CBI főigazgatója szerint az üzleti életet az unióval fenntartott átfogó vámunió szolgálja a legjobban, ami egyben megoldást jelenthetne az ír határ, egyébként feloldhatatlan dilemmájára is. Az üzleti élet növekvő frusztrációját jelzi az is, hogy két hónapos határidőt szabott a kormánynak arra, hogy az körvonalazza Nagy-Britannia egységes álláspontját az EU-val kiépítendő jövendő kapcsolatokról. Különben a brit cégeknek nem lesz más választásuk, mint az, hogy életbe léptessék a B tervet. Ez esetben munkahelyek és beruházások fognak külföldre költözni.

