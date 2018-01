Lesz-e megoldás az ír-északír határhelyzet rendezésére?

A brit kilépési tárgyalások egyik sarokpontja az ír-északír határ kérdése. a két ország gyakorlatilag teljesen összenőtt, szabad az átjárás, azonban a Brexitet követően ez megváltozhat, ám ennek súlyos következményei lehetnek.

Az I. világháború után, a húszas évek elején létrejött az ír szabad állam a mai Ír Köztársaság területén, az ír sziget pedig megosztott maradt, hiszen az észak-keleti területen létrejött az Észak-Írországnak nevezett terület – ekkor még önkormányzatisággal nem rendelkezett.

Folyamatosan napirenden volt Észak-Írország státuszának kérdése; Dublinban a mai napig vannak olyan jelentős politikai erők, akik Írország egyesítését szorgalmazzák, és ezt a társadalom igen jelentős része is támogatná – mondta el Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, az Alapjogokért központ kutatója a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában.

Brit választási urnát bontanak Észak-Írországban. MTI/EPA Fotó

Ellenőrzés nélkül átjárható határ

A szakember hangsúlyozta, hogy a húszas években már voltak előzményei a határok átjárhatóságának, ám igazából az ötvenes évek óta Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határok tekintetében különleges jogi rezsim áll fenn. Nagyjából a schengeni rendszerhez hasonlóan ellenőrzés nélkül átjárható Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határ, annak ellenére, hogy egyik ország sem tagja a schengeni zónának – fűzte hozzá.

A szakértő azt is mondta, ha fenntartanák a határszakaszon a korlátozások nélküli átjárhatóságot, az az unió belső piaca vonatkozásában lenne probléma, hiszen így könnyű lenne bármilyen árunak ellenőrzés nélkül bejutnia az unió belső piacába.

Az Egyesült Királyság nem szeretne népszavazást

Elsősorban Észak-írországban okozhat ez gondot, hiszen az ún. nagypénteki megállapodás értelmében – amelyet az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság, illetve Észak-Írország akkori vezető pártjai írtak alá 1998-ban – Észak-Írország jövendő státusza vonatkozásában rögzíti, hogy a lakosság dönthet népszavazáson, hova szeretne tartozni. Az Egyesült Királyság ezt szeretné elkerülni.

Emellett a népszavazás érintené a brit kormány helyzetét is, hiszen a brit konzervatív párt olyan északír politikai párt külső támogatásával kormányoz kisebbségben, mely elutasítja a népszavazás lehetőségét, vagyis megbukna a kormány és újabb belpolitikai válság jönne létre – magyarázta Tóth Norbert.

Fenntartanák az átjárhatóságot

Az Ír Köztársaság álláspontja az, hogy fent kell maradnia a határok átjárhatóságának; Észak-Írország lakosságának 45 százaléka katolikus vallású, mely feltehetően ír nemzetiségű, a fennmaradó 55 százalék protestáns, akik angol és skót gyökerekkel rendelkeznek, de ahhoz elég nagy a katolikus ír kisebbség, hogy az Ír Köztársaságnak foglalkozni kelljen helyzetükkel. Emellett Észak-Írországban hónapok óta nincs kormány, annak ellenére, hogy rendkívüli választásokat tartottak tavaly tavasszal.

Tóth Norbert szerint létre lehetne hozni egy speciális jogi rezsimet Észak-Írország és az unió vonatkozásában, de ha ez megtörténik, akkor mások is (például a skótok, a walesiek, vagy a Csatorna-szigetek) is követelhetik, hogy rájuk is vonatkozzon ilyen különleges bánásmód – Skócia lakossága például nem szavazta meg az európai Unióból való kilépést – fázte hozzá a szakember.

A cikk az Euranet Plus szervezettel, az Európai Unióról szóló hírek legfontosabb rádiós hálózatával együttműködésben készült. Értsük meg jobban Európát!