ÉVOSZ-elnök: Nagy változás történt 2017-ben az építőiparban

Az Európai idő szombati adásában az uniós források felhasználása szempontjából tekintették át az évet. Fontos eredményt hozott az év erről az oldalról, a leglényegesebb, hogy tavaszig az összes gazdaságfejlesztési pályázatot kiírta a kormány, folyamatosan nyíltak meg a pályázatok a vállalkozások számára, és változatlanul vannak még nyitott források. Emellett elkezdődtek a kifizetések is, megkezdődhettek a konkrét fejlesztések, a pályázatok végrehajtása.

Az idei év a pályázatok kiírásáé, a növekvő kifizetéseké és a fejlesztések megkezdéséé volt. A kitűzött cél szerint március végéig ki kellett írni az összes gazdasági fejlesztési pályázatot, ami meg is történt: több ezer milliárd forintnyi pályázati forrás nyílt meg és nyílik még a következő hónapokban is. Kitűzött feladat volt a beruházások megkezdése is.

Ezek a célkitűzések közvetlenül kapcsolatban vannak a mindennapokkal is, mivel hozzájárulnak a munkahelyek teremtéshez és a gazdaság növekedéséhez is.

Az uniós források lehívásának felpörgetését elsőként az építőipar érezte meg, felpörgött az ágazat teljesítménye.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnöke (b) és Bartal Tamás, a Miniszterelnökség kabinet ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára az ÉVOSZ építőipari konferenciáján az egri Eszterházy Károly Egyetemen dísztermében 2017. október 6-án (MTI Fotó: Komka Péter)

Az építőtevékenység finanszírozása hazánkban jelenleg erősen uniósforrás-függő, ugyanis az összes megrendelés hozzávetőleg 60 százalékát a kormányzati-önkormányzati intézmények megrendelései teszik ki – mondta el a Kossuth Rádió Európai idő című magazinjában Koji László, az Építőipari Vállalkozások Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke.

A szakember elmondta: az ágazatban lévő cégek is szerettek volna versenyezni korábban támogatásokért a saját fejlesztéseikhez, beruházásaikhoz, ám ez nem igazán történt meg. Az építőiparosok számára nem volt testre szabott pályázati kiírás, ahol pedig lett volna, ott nem nagyon álltak sorba támogatásokért, mivel bizonytalannak érezték a piacukat – magyarázta.

Az elnök szerint nagy változás történt 2017-ben. „Azt látjuk, hogy a következő 2-3 évben garantáltan növekszik majd a fizetőképes kereslet, biztosan van piacunk, és saját beruházásaikhoz az építőiparosok igényelnék az uniós forrásokat” – mondta.

Koji László kiemelte, a fejlesztések révén a korszerűbb eszközökkel, szerszámokkal gyorsabban és jobb minőségben lehet dolgozni. „Az ezekre kiírt pályázatok lehetőséget adnak a betanításra is, tehát nem csak a gépi erőforrásokat, hanem az élőmunkát is mint erőforrást tudjuk javítani ezekkel az uniós forrásokkal – ettől leszünk hatékonyabbak, gyrsabban tudunk dolgozni. Ez nagyon fontos lenne, mert nincs elegendő szakmunkásunk” – emelte ki az Építőipari Vállalkozások Országos Szakszövetségének elnöke.

