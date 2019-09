Németh Zsolt: Erdélyt Bukarest és Budapest szövetségesévé kell tenni

Németh Zsolt szerint a globalista árral szemben haladva Erdélynek egy új transzilvanizmusra van szüksége, amelynek lényege Erdély szövetsége Bukaresttel és Budapesttel.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt szombaton tartott marosvásárhelyi országos küldöttgyűlésén beszélt erről, szavait az EMNP sajtóosztálya foglalta össze.

Németh Zsolt kijelentette, Magyarország helyzete stabil, nemzetközi súlya egyre nő, s ez azt is jelenti, hogy a külhoni magyarság erős hátországként számíthat az anyaországra, s erős szomszédként és partnerként tekinthetnek rá a szomszédos országok is. Hozzátette, látható, hogy a globalizálódó világ új önmeghatározást is szükségessé tesz, és a politikai realitások az új transzilvanizmus irányába terelnek minket. A politikus szerint a nemzeteknek, a nemzetállamoknak és a nemzeti régióknak össze kell fogniuk, hogy megőrizhessék identitásukat.

„Ha Erdély meg akar maradni és túl akar élni, meg kell szerveznie és fenn kell tartania e szövetségeket. Épp ezért az új transzilvanizmus lényege Erdély szövetsége Bukaresttel és Budapesttel” – fogalmazott Németh Zsolt.

A politikus kijelentette, azok a határon túli politikai szervezetek állnak a legközelebb hozzá, amelyek a magyarság megmaradásának és önrendelkezésének ügyét immár évtizedek óta következetesen képviselik

Csomortányi István elnök beszámolójában elmondta, az elmúlt hat hónapban elvégzett munka eredménye, hogy mára egy egységes és tettre kész néppárt áll a közelgő önkormányzati választások előtt. A politikus sajnálatának adott hangot amiatt, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sem az államelnökjelölt-állításban, sem a marosvásárhelyi polgármesterjelölt-állításban nem tartott igényt az EMNP által javasolt koalícióra.

Csomortányi István javaslatára a küldöttgyűlés megszavazta, hogy az EMNP kössön országos koalíciós megállapodást a Magyar Polgári Párttal (MPP) az önkormányzati választásokra, és ahol a magyarság alacsony számaránya ezt indokolttá teszi, az RMDSZ-szel is legyenek koalíciós megállapodásai. A küldöttgyűlés arról is döntött, hogy az EMNP a másik két erdélyi magyar politikai szervezeten kívül más párttal nem köt semmilyen választási koalíciós megállapodást.

A küldöttgyűlés megerősítette Csomortányi Istvánt a párt elnöki tisztségében. A párt élére májusban választott Csomortányi István bizalmi szavazást kért személyére és a párt országos elnökségére. A küldöttek közül 97-en bizalmat szavaztak Csomortányinak, heten ellene szavaztak, két szavazat pedig érvénytelen volt. A párt országos elnökségben László György lemondásával megüresedett helyre a küldöttgyűlés Sándor Leventét választotta meg.

Csomortányit az EMNP március 23-án Nagyváradon tartott országos küldöttgyűlésén választották a párt elnökévé, az egy szavazattal alulmaradt ellenjelölt, Soós Sándor azonban a bíróságon támadta meg a választás eredményét, azt kifogásolván, hogy három szavazat érvénytelen volt, és így egyik jelölt sem kapta meg a szavazatok több mint felét. Az ügyet jövő héten tárgyalja a bíróság.

A címlapfotó illusztráció.