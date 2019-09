Helyesbítette cikkét a Brett Kavanaugh főbíró elleni vádaskodásról a The New York Times

A The New York Times című amerikai napilap helyesbítette a hétvégén közzétett cikkét a Brett Kavanaugh főbíró elleni vádaskodásról.

A lap a cikket kiegészítő információjában közölte: az a Deborah Ramirez nevű nő, akinek a szövetségi legfelsőbb bíróság tavaly kinevezett konzervatív tagja elleni újabb szexuális zaklatási vádat tulajdonította, a barátai szerint egyáltalán nem emlékszik ilyen incidensre.

Ramirez nem kívánt nyilatkozni a The New York Timesnak.

A Times két újságírója még szombaton – a napokban megjelenő könyvükre alapozva – közölt cikket, amelyben az az állítás szerepel, hogy Deborah Ramirez még a nyolcvanas évek elején, a Yale Egyetem hallgatójaként részt vett egy kollégiumi házibulin, ahol ő és az évfolyamtársai, köztük Brett Kavanaugh lerészegedtek, és Kavanaugh kikezdett vele, szexuálisan zaklatta őt.

A lap azt írta: Ramirez ma azt állítja, hogy akkor újonc egyetemista volt, szerény jövedelmű családból került az egyetemre, és a szerinte „kivételezett helyzetű” többi diák azért nem lépett közbe, és azért nevetett a szemük láttára zajló zaklatáson, mert így akarták egyértelművé tenni, hogy nem közéjük tartozó.

A The New York Times idézte Kavanaugh egykori évfolyamtársát, Max Stiert, aki állítólag tavaly, a Kavanaugh kinevezését megelőző kongresszusi meghallgatás előtt egyes szenátorokat is értesített, akárcsak a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársait arról, hogy ő „látta letolt nadrággal” Kavanaugh-t, de sem a szenátorok, sem az FBI nem foglalkozott az üggyel.

Stier ugyan nem kívánt nyilatkozni a lapnak, de a Times kitartott álláspontja mellett, azt állítva, hogy két, neve elhallgatását kérő kollégájától ismeri a történetet.

A lap cikke nyomán még vasárnap több demokrata párti elnökjelölt-aspiráns követelte a főbíró elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás megindítását. A bírát védelmébe vette Donald Trump amerikai elnök is, aki Twitter-bejegyzései egyikében azt hangsúlyozta, hogy az újabb vádakkal próbálják befolyásolni Kavanaugh leendő bírói állásfoglalásait.

Az elnök hétfőn újabb mikroblog-bejegyzésben bírálta a lapot. „A The New York Times visszalép a Kavanaugh ellen felhozott állításától” – írta. Hozzáfűzte: „Éppen Kavanaugh bíró az, aki ellen támadást intéznek. Hazugságokkal és hamis hírekkel támadják őt” – írta.