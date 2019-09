Betilthatják az elektromos cigaretta online kereskedelmét az Egyesült Államokban

Jelenleg a tengerentúlon legálisan beszerezhetők az aromatizált elektromos cigaretták interneten keresztül: az eBay, az Alibaba és a Craiglist is számos terméket kínál. Szenátorok egy csoportja szerint azonban az aromatizált elektromos cigaretta veszélyes, és nincs helye az online kereskedelemben.

Amerikai szenátorok egy csoportja Richard Blumenthal vezetésével magyarázatot vár az online kereskedelemmel foglalkozó oldalaktól arra, hogy miként szűrik az illegálisan forgalmazott termékek kereskedelmét, köztük az aromatizált elektromos cigaretták árusítását – írja a The Verge.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A lap még júniusban megírta, hogy az e-kereskedelmi platformok tele vannak elektromoscigaretta-kiegészítőkkel. Ezek egy része eredeti márkajelzéssel ellátott termék, ugyanakkor számos márkajelzés nélküli, hamis kiegészítőt is árulnak. Utóbbi sérti az eBay irányelveit, és habár a társaság lépéseket tesz ezen termékek eltávolítására, mégis könnyen hozzáférhetők maradtak a fiatalkorúak számára is. Az eBay szóvivője elmondta, az elmúlt évben több száz termék kereskedelmét tiltották be.

„Ha lehetővé teszik ezeknek a termékeknek a forgalmazását, akkor nemcsak a fiatalkorúak számára teszik könnyel beszerezhetővé az aromatizált elektromos cigarettát, hanem a hamisítóknak is kedveznek. Ezek a termékek – akár hamis, akár eredeti – veszélyesek, és be kell tiltani az online kereskedelmét” – írják a szenátorok levelükben.

A szenátorok csoportja azután fordult levélben az online kereskedelemmel foglalkozó oldalakhoz, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormánya az e-cigaretta betiltására készül. „Ez rengeteg problémát okoz, emberek, főleg fiatalok halnak meg emiatt, ezt nem engedhetjük meg” – fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette: Alex Azar egészségügyi miniszter hamarosan közzéteszi az ezzel kapcsolatos szabályozást.

Az Egyesült Államokban egyre elterjedtebb az elektromos cigaretta, ám egyre nagyobb figyelmet kapnak ennek komoly egészségügyi következményei is. Az ország 33 tagállamában eddig mintegy 450, a tüdőt és a légzőszerveket súlyosan károsító megbetegedést diagnosztizáltak, kedden pedig Idahóban újabb két fiatal hunyt el az elektromos cigaretta használatának következtében, s ezzel a halálos áldozatok száma hat főre emelkedett.

Az Egyesült Államokban több helyen folynak kutatások az e-cigaretta káros hatásainak magyarázatára. A szakemberek úgy vélik, hogy egy még azonosítatlan vegyi anyag okozhatja a megbetegedéseket. Egyelőre nem tudják, hogy ez a készülék valamelyik részében vagy a töltőfolyadékban található-e.

„Az online kereskedelemmel foglalkozó oldalaknak biztosítaniuk kell azt is, hogy a dohánytermékek – amelyek egy része hamisítható is – ne legyenek elérhetők kínálatukban, másfelől biztosítaniuk kell, hogy ne támogassák a dohányfüggők számának növekedését” – írták.

Magyarországon az elektromos töltőfolyadék forgalmazásához jövedéki engedély szükséges. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy ha valaki Magyarországon nem dohányboltban vásárol nikotintartalmú töltőfolyadékot elektromos cigarettájába, törvényt sért, és jövedéki bírságot kockáztat. Továbbá az ellenőrizetlen forrásból származó e-liquid alapanyagai és adalékai ismeretlenek, aki ilyet használ, az egészségét kockáztatja.