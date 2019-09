A Nyugat-Balkán európai integrációja mellett foglalt állást a lengyel, a cseh és a szlovák államfő is

A Nyugat-Balkán európai uniós integrációja nagyon fontos az egész kontinens biztonsága, a nagy migrációs hullámok korlátozása miatt – hangsúlyozta Mateusz lengyel kormányfő csütörtökön Prágában a visegrádi kormányfők közös sajtótájékoztatóján. Hasonló, az uniós bővítést sürgető álláspontot fogalmazott meg a V4-csoport és a Nyugat-Balkán államainak csúcstalálkozóját követően Andrej Babis cseh és Peter Pellegrini szlovák kormányfő is.

A dél-európai országok csatlakozása egyúttal esélyt jelent a V4-országok számára – fogalmazott Morawiecki a sajtóértekezleten. Ezzel kapcsolatban utalt a Közép- és Kelet-Európában létesülő észak-déli irányú infrastrukturális fejlesztések lehetőségeire. Kérdésre válaszolva Morawiecki megerősítette: a V4 „nem egyezik bele a migránsoknak a brüsszeli kulcs szerinti átirányításába”.

Prága, 2019. szeptember 12.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) beszél, mellette Peter Pellegrini szlovák (j), Mateusz Morawiecki lengyel (b2) és Andrej Babis cseh kormányfő a V4-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón Prágában 2019. szeptember 12-én.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Morawiecki kitért az uniós tisztújításra is, úgy értékelve, hogy a V4 kulcsszerepet játszik az Európai Bizottság összeállításában. Utalva arra is, hogy Ursula von der Leyen megválasztott elnök a lengyel Janusz Wojciechowskit jelölte a mezőgazdasági biztosnak, Morawiecki hangsúlyozta: Lengyelország és Magyarország is olyan területeket irányíthat majd, „amelyeket kezdettől fogva vállalni akartak”. A lengyel kormányfő kiemelte továbbá: a V4 egy hangon beszél az új uniós költségvetési keretről, a strukturális alapokról és az uniós agrárpolitikáról.

A Nyugat-Balkán biztonsága Európa biztonsága is – hangsúlyozta Andrej Babis, cseh miniszterelnök. A cseh miniszterelnök a találkozón elfogadott közös nyilatkozatból idézve kiemelte: az Európai Unió (EU) a Nyugat-Balkán irányába történő bővítése a biztonság és a prosperitás legerősebb garanciája a régióban. Hangsúlyozta: a Nyugat-Balkán biztonsága Európa számára is biztonságot jelent, mivel a Nyugat-Balkán országai kulcsfontosságú partnerek a migráció kezelésében is.

Andrej Babis az unió bővítésének folyamatáról szólva leszögezte: meg kell tartani a reformok ütemét a Nyugat-Balkánon és arról is beszélni kell, hogy miért tart ilyen sokáig mások mellett Bulgária és Románia a schengeni térséghez való csatlakozása.

A cseh miniszterelnök, a találkozó házigazdájaként elmondta: a tárgyalás első körében – még a nyugat balkán vezetőivel való találkozó előtt – főként európai kérdések kerültek terítékre, köztük a migráció, Brexit, a klímaváltozás elleni uniós küzdelem, továbbá az Európai Bizottság új összetétele. Utóbbival kapcsolatban Babis azt mondta: megmutatta a V4-ek erejét és jó együttműködésüket, hogy két fontos európai bizottsági elnökhelyettesi posztot sikerült szerezniük. Az EU bővítése a Nyugat-Balkán irányába biztonsági és gazdasági szempontból is stratégiai befektetés az uniónak – jelentette ki Peter Pellegrini, szlovák miniszterelnök.

A szlovák kormányfő elmondta: a V4-ek a prágai kibővített találkozóval most egyértelmű jelzést küldtek Európának, arról, hogy az unió mihamarabbi bővítését támogatják.

„Meg kell győznünk a többi uniós tagállamot arról, hogy a bővítés nem problémákat hoz – mint ahogyan azt néhány régi tagország vezetői mondják. Éppen ellenkezőleg, az EU a Nyugat-Balkán irányába történő bővítése stratégiai befektetés az unió számára biztonsági és gazdasági szempontból is” – hangsúlyozta Peter Pellegrini.

A szlovák kormányfő leszögezte: a migráció kezelése nem lehet csak az EU ügye, arra az egész kontinensnek kell közös megoldást találnia. Pellegrini az uniós bővítés jövőbeni folyamatával kapcsolatban azt mondta: örömmel és bizalommal tölti el, hogy az új uniós bővítési biztost Magyarország adja.

Pellegrini az EU környezetvédelmi törekvéseiről szólva azt mondta: fontos, hogy EU ebben a kérdésben vezető legyen, de motiválni kell az Európán kívüli országokat is, mert anélkül nem lesznek eredmények.