Több mint ezer gyermeket tart fogva a nigériai hadsereg

A nigériai hadsereg önkényesen több mint ezer gyermeket tart fogva, akiket azzal gyanúsít, hogy kapcsolatban állnak a Boko Haram terrorista szervezettel – közölte a Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet kedden.

A legtöbb fiatalt hónapok, ha nem évek óta tartják fogva reménytelenül túlzsúfolt katonai kaszárnyákban a külvilágtól és családjaiktól is elzártan – sérelmezték a jogvédők.

„A gyerekeket borzalmas körülmények között tartják fogva évek óta, anélkül, hogy egyáltalán bíróság elé állítanák őket a kevés, vagy nem létező bizonyítékok alapján, hogy kapcsolatban állnak a Boko Harammal” – hangsúlyozta Jo Becker, a HRW gyermekjogi igazgatója.

Az ENSZ szerint a nigériai fegyveres erők 2013 januárja és 2019 márciusa között több mint 3600 gyermeket vettek őrizetbe, 2200-at azonban időközben el is engedtek. A fiatalok a jogvédőknek verésekről, gyötrő forróságról, gyakori éheztetésről és túlzsúfolt cellákról számoltak be.

A nigériai hatóságok a gyerekeket katonai műveletek, biztonsági ellenőrzések, és az otthonaikból elűzött nigériaik átvilágítása során fogták el – értesült a HRW informátoraitól.

A gyerekek közül többen arról számoltak be, hogy a Boko Haram támadásai elől falvaikból menekülve, vagy menekülttáborokban vették őrizetbe őket.

„A katonák öveikkel náspángoltak el minket, sértegettek, s azt mondták, ellátják bajunkat, mert Boko Haram feleségek voltunk” – panaszolta egy fiatal lány a HRW-nek, akit kényszerrel adtak nőül egy dzsihadistához, s később a hadsereg fogságába került.

A jogvédőknek nyilatkozó gyerekek arról is beszámoltak, hogy 10 négyzetméteres cellákban 250-en vagy még több társukkal vannak összezárva. Az egy darab közös, nyitott illemhely elképesztő szagot áraszt, a hőségtől pedig néha elájulnak a fogva tartottak. A jogvédők által megkérdezett több fiatal is arról számolt be, hogy látták más fogvatartottak holttesteit.

A Boko Haram 2009 óta küzd egy iszlám állam megteremtéséért, elsősorban az ország északi-északkeleti, többségében muszlimok lakta részén. Az elmúlt években több támadást hajtott végre Nigérián kívül Kamerunban, Csádban és Nigerben is.