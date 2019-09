Harminchat tonna bombát dobtak le az Iszlám Állam egy iraki szigetére

Harminchat tonna bombát dobtak le a terrorizmus ellen Szíriában és Irakban harcoló nemzetközi koalíció és Irak repülőgépei az Iszlám Állam dzsihadista szervezet menedékének számító szigetre az észak-iraki Szaláhaddín tartomány területén.

Az Egyesült Államok által vezetett koalíció és az iraki terrorellenes egységek tagjai által végrehajtott művelet célpontja Kanusz szigete volt, amely „egy biztonságos menedék és fontos tranzitállomás az Iszlám Állam számára” – tudatta Twitter-oldalán az Egyesült Államok Légierejének Középső Parancsnoksága.

A szövetség egy közleményben azt állította, hogy erői több mint 36 ezer kilogramm lőszert vetettek be, az akció célja pedig annak megakadályozása volt, hogy a dzsihadisták elrejtőzhessenek a sziget sűrű növényzetében. A katonák jelenleg a terület átfésülését végzik annak megtisztítása és annak érdekében, hogy felszámolják az Iszlám Állam bármiféle maradékát.

A beszámoló szerint rendkívüli intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy a műveletnek ne legyenek civil áldozatai.

A biztonsági erők az ország több pontján harcolnak a dzsihadistákkal, akik annak ellenére is jelen vannak még, hogy az Iszlám Állam területei nagy részét elveszítette 2017 végére, amikor is az iraki kormány bejelentette a terrorszervezet felett aratott győzelmet. Az elmúlt hetekben Bagdad újabb intézkedéseket jelentette be az Iszlám Állam maradékainak felszámolása érdekében.