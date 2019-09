Alvó sofőrt vettek videóra egy Tesla volánja mögött

Randall állítása szerint megpróbálta felébreszteni a Tesla utasait, de nem járt sikerrel. „Furcsa és zavarba ejtő volt” – mondta a videó készítője, aki először nem volt abban biztos, hogy alszik a sofőr, másodjára azonban már egyértelműen látta, hogy a feje gyakorlatilag a lábai között volt.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

A masssachusetts-i rendőrség úgy nyilatkozott, nincs olyan törvény, ami az önjáró autó volánja mögötti elalvásra vonatkozik. A Tesla azonban a robotpilóta funkcióval rendelkező autóit a jelenlegi formájukban nem tekinti teljes mértékben önvezetőnek, így nem engedélyezi a vezetőknek, hogy felügyelet nélkül átadják az irányítást.

A Tesla szóvivője reagált a videóra

Az incidenst illetően a Tesla szóvivője kijelentette: „ezek a videók veszélyes csínyeknek vagy csalásoknak tűnnek”, majd hozzátette, hogy az autó járművezető-figyelő rendszere többször emlékezteti a sofőrt, hogy maradjon éber.

„Autópálya sebességénél a járművezetők általában 30 másodpercenként –, vagy ha a kezeket nem érzékeli a kormány, akkor még rövidebb időközönként – kapnak figyelmeztetést. A Tesla tulajdonosok több milliárd mérföldet tettek meg a robotpilóta funkció segítségével, és a negyedéves jármű-biztonsági jelentésünk adatai azt mutatják, hogy a önvezető módot használó járművezetők kevesebb balesetet szenvednek el, mint a segítség nélkül működő járművek” – emelte ki a cég szóvivője.

@RalphNader Ralph can you do anything about stopping this disturbing phenomenon? My wife and I shot this video last week on the busy I-5 in LA. @Tesla #sleepingdrivers #unsafeatanyspeed pic.twitter.com/ADbpt0uSZ4

— Clint Olivier (@ClintOlivier) 2019. augusztus 21.