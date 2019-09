Budapest a legélhetőbb kelet-európai város egy brit kutatócég szerint

Budapest lett a legélhetőbb kelet-európai város az Economist Intelligence Unit brit kutatócég múlt héten közzétett felmérése szerint. Az élhetőségi index olyan kritériumok alapján rangsorolja a városokat, mint például a stabilitás, a kultúra és környezet, az egészségügy, az infrastruktúra vagy éppen az oktatás.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A brit kutatócég 140 városból választ ki először 30-at, ezek közül kerül majd ki a legélhetőbb város cím elnyerője – mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakíró a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

A városok maximum 100 pontot kaphatnak

A cég munkatársai egy részletes kritériumrendszer alapján szavaznak, a városokról, amelyek maximálisan 100 pontot kaphatnak.

A települések között igencsak szoros volt a verseny, hiszen a 36. helyezett is még 90 pont fölött kapott.

Budapest a 35. helyet érte el 90,1 ponttal.

Ahhoz képest, hogy évekkel korábban még csak az 55. volt ezen a versenyen a magyar főváros, mára már egy sokkal előkelőbb helyet foglal el a listán.

A jó eredmény növeli az országimázst

Viszonylag sok helyen ismertetik a végeredményt, amely nemcsak a városok, de az országok imázsát is emeli, ezenkívül sok turisztikai és gazdasági szakembernek ad a lista egyfajta iránymutatást.

Budapest számára a versenyben elért eredmény

pozitív külső visszajelzés,

hiszen egy külföldi gazdasági lap ugyanazt látja, mint az itt élők, hogy a Budapesten tartózkodó külföldiek kedvelik a várost, a budapestiek pedig érzik az életminőség javulását, amely a szolgáltatások változása, a gasztroforgalom fellendülése és a megfelelő ár-érték arány miatt alakulhatott ki.

Budapest kulturális örökségei is megújultak, így Prága, amely eddig nagy vetélytársa volt fővárosunknak, az idei versenyben most hátrébb végzett, sőt Párizst és New Yorkot is megelőztük egyes szempontok szerint.

Az ellenzék nem ismeri el a városvezetés sikereit

Tóth Erik politikai elemző szerint a verseny végeredményét a szubjektivitás dominálta, azonban Budapest városvezetésének érdeme elvitathatatlan az elért helyezését illetően. 2010 óta ugyanis ezekben a felmérésekben Budapest évről évre előrébb végez.

Természetesen a város földrajzi adottságai sokat számítanak: itt folyik a Duna, megfelelő a földrajzi fekvése és geopolitikailag is nagyon kedvező az elhelyezkedése.

Magyarországon akadnak olyan politikai szereplők is, akik azért állítják be Budapestet egy élhetetlen városnak, hogy az aktuális kormányt vagy az aktuális városvezetést kritizálják.

A kritika jelen volt, a Demszky-éra alatt is, azonban mióta Tarlós István a főpolgármester az ellenzék minden helyzetet kihasznál, hogy a főváros negatívumaira felhívja a figyelmet, pozitívumairól viszont nem vesz tudomást, a sikereket nem ismeri el.