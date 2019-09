Lopott jachttal jutottak át a migránsok Görögországba

Évek óta nem látott migrációs hullám indult el Törökországból. Csak augusztusban nyolcezren jutottak át Görögországba, szeptemberben pedig ennél is többen lehetnek. A helyzetet feszülten figyelik a vezetők is, a török elnök azzal fenyeget, hogy megnyitja a határokat, ha nem kap pénzt az uniótól. Közben nagyüzem van az embercsempészeknél is, a bevándorlók pedig egyre furfangosabb módszerekkel jutnak át Európába – közölte az M1 Híradója.