Gorillapárna az új japán őrület

A párna 90 centiméter széles, és a gorilla bal karja ki van nyújtva, hogy a vásárló hozzábújhasson. Másik karjánál egy kis zsebet rejt, amely alkalmas a mobiltelefon vagy más kiegészítő tárolására – olvasható a Mainicsi Sinbun hírei közt.

A párna egyik tervezője, a Felissimo Corp. munkatársa szerint, ha belenézünk Shabani szemébe, rögtön úgy érezzük, megért minket, szavak sem kellenek.

