Öt évet vártak a földcsuszamlásra egy norvég falu lakói

Végre fellélegezhettek egy norvég falu lakói, akik öt éve várták, hogy mikor omlik le fölöttük a hegyoldal. A csütörtök éjjel bekövetkezett földcsuszamlás miatt szerencsére senki sem sérült meg és anyagi kár sem keletkezett.

Lars Olav Hustad, Rauma polgármestere pénteken a köztévében mondta el, hogy a mintegy 50 ezer köbméternyi kőzet leomlását évek óta várták, és a Mannen-hegy lábánál fekvő falut már számos alkalommal kiürítették a fenyegető katasztrófa miatt.

Volt olyan falusi, akinek 16-szor kellett elhagynia a házát a veszély miatt az elmúlt öt évben. A hatóságok még a földcsuszamlás elősegítésével is próbálkoztak, vizet pumpáltak a hegyoldal hasadékaiba, de ez a próbálkozás is sikertelen volt. Végül egy kiadós eső indította be a földomlást.

A falu egyik lakója, Gunn Walstad Sogge a tévében elmesélte, hogy még táncra is perdült örömében, annyira boldog volt, hogy vége a várakozásnak. Legutóbb augusztus 30-án hirdettek vészhelyzetet, és költöztettek el tizenegy lakost, valamint a közeli vasútvonalat is lezárták.

A címlapfotó illusztráció.