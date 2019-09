Már Észak- és Dél-Karolinában pusztít a változó erősségű Dorian hurrikán

Az előrejelzéseknek megfelelően Észak- és Dél-Karolinában pusztított csütörtök este a változó erősségű Dorian hurrikán.

Erőssége napközben szinte óránként változott: hol hármasra erősödött, hol kettesre gyengült.

Georgiában, Észak- és Dél-Karolinában rendkívüli állapot van érvényben, a part menti vidékeken a kormányzók mindhárom államban kötelező kiürítést rendeltek el. A partvidékeken két-három méteresre csapnak fel az Atlanti-óceán hullámai, és a hurrikán mielőtt lecsapott volna Észak-Karolinánál, özönvízszerű esőzésekkel árasztotta el a vidéket.

A Dorian hurrikán pusztítása az Észak-Karolina állambeli Emerald Isle településen 2019. szeptember 5-én (Fotó: MTI/AP/Tom Copeland)

Dél-Karolina egyik történelmi városában, Charlestonban majdnem térdig érő víz hömpölyög az utcákon, ahol csak mentőcsónakok cirkálnak. A 136 ezer lelket számláló városban alig maradtak lakosok, Henry McMaster kormányzó ugyanis kötelező evakuálást rendelt el. Shannon F. Scaff, a helyi katasztrófa-elhárítási hivatal vezetője mindazonáltal leszögezte: a város elkerülte a nagyobb bajt.

Donald Trump elnök folyamatos kapcsolatban áll, telefonon egyeztet a három, jelenleg leginkább érintett tagállam kormányzójával.

Az amerikai országos hurrikánközpont munkatársai azt latolgatják, hogy a Dorian New Jersey államra és New Yorkra is lecsap-e majd.

Eddig négy, a viharral összefüggő halálesetről érkezett jelentés. Hárman Floridában haltak meg a viharra készülődés vagy az evakuálás közben, egy 85 éves férfi pedig Észak-Karolinában éppen a házát deszkázta be, amikor lezuhant a létráról és szörnyethalt.

Dél-Karolinában csütörtökön két tornádó is pusztított.

Georgiában és Dél-Karolinában több mint 270 ezer ház maradt áramszolgáltatás nélkül.

A Bahamákon – ahol a hét elején pusztított a hurrikán – közben harmincra nőtt a Dorian halálos áldozatainak száma – közölte a CNN amerikai hírtévének adott interjújában Hubert Minnis, a szigetország miniszterelnöke. Több generációra hatással lévő katasztrófáról beszélt.

Az ENSZ szerint a Bahamai Közösségben mintegy 70 ezer ember szorul közvetlen segélyre.