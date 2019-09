Miniszteri szinten folytatódnak októberben az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások

Szeptember közepén szakértői szintű egyeztetésre kerül sor az Egyesült Államok és Kína között kereskedelmi kérdésekben, melyen előkészítik a két ország minisztereinek október eleji tárgyalását – jelentették be csütörtökön Washingtonban és Pekingben.

A hírre drágulni kezdett a kőolaj ára és erősödtek az ázsiai tőzsdemutatók.

A két ország között kereskedelmi viszály legújabb fejleménye az volt, hogy az Egyesült Államok szeptember elsejétől újabb kínai árucikkekre vetett ki 15 százalékos pótvámot. Az Egyesült Államok évi 112 milliárd dollár értékű kínai importcikkre vezette be a pótvámot, lábbeliktől kezdve okosórákon át a síkképernyős televíziókig. Megtorlásul Kína ugyancsak 5 és 10 százalék közötti pótvámot vezetett be az évi 75 milliárd dollár értékű amerikai importárut tartalmazó lista bizonyos tételeire, kezdve a szójababtól, a fagyasztott csemege kukoricán és a sertésmájon át a kerékpárgumikig. A kereskedelmi háború kirobbanása óta először az amerikai nyersolajra is pótvámot vezetett be Kína, 5 százalékos mértékűt.

Az amerikai-kínai vámháború nyitányaként tavaly nyáron mindkét fél évi 50-50 milliárd dollár értékben vetett ki 25 százalékos pótvámot az egymástól importált termékekre. Ezt követte szeptemberben a következő hullám, amelynek keretében Washington évi 200 milliárd, Peking pedig 60 milliárd dollár értékű terméket sújtott pótlólagos vámmal.

Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök az idén június végén abban állapodott meg, hogy felújítják a kétoldalú tárgyalásokat az átfogó kereskedelmi egyezményről, és a tárgyalások időtartama alatt tartózkodnak az egyoldalú intézkedésektől.

Trump elnök azonban augusztus elsején váratlanul bejelentette, hogy elégedetlen az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások alakulásával, ezért elrendelte, hogy szeptember elsejétől vessenek ki 10 százalékos pótvámot a fennmaradó évi 300 milliárd dollár értékű kínai termékre. Megtorlásul Kína büntetővámot vetett ki 75 milliárd dollár értékű amerikai árucikk importjára. Emiatt viszont Donald Trump tovább emelte a kínai importra kivetett vámokat: a tavalyi, több nagy hullámban érintett, évi 250 milliárd dollár értékű kínai árucikk esetében 25 százalékról 30 százalékra, a maradék 300 milliárd dollár értékű áru esetében pedig 10-ről 15 százalékra srófolta fel a pótvámok mértékét. Szeptember elsejétől mindkét ország a kijelölt termékeknek ugyanakkor csak egy részénél érvényesítette a pótvámot, a fennmaradó termékek esetében december 15-én lépnek hatályba az új vámtarifák.

