Irán szabadon engedi a Stena Impero tanker legénységének néhány tagját

A brit lobogó alatt közlekedő Stena Impero tartályhajó 23 fős legénységének hét tagját szabadon engedi Irán – jelentette be szerdán a hajó svéd tulajdonosa.

Korábban a Mehr iráni hírügynökség az iráni külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva ugyanakkor arról számolt be, hogy már elhagyhatták a matrózok a hajót. Abbász Muszavi külügyi szóvivő közölte egy helyi tévével, hogy hét matróznak – akik között vannak indiai állampolgárok is – humanitárius megfontolásokból engedélyezik, hogy elhagyják a tankerhajót, és hamarosan Iránból is távozhatnak.

A Stena Bulk hajózási vállalat 2018. október 2-i felvétele a tulajdonában levő Stena Impero nevű brit tartályhajóról (Fotó: MTI/EPA/STENA BULK/Tommy Chia)

Erik Hanell, a Stena Bulk svéd vállalat elnöke örömtelinek nevezte, hogy a legénység hét tagjának véget érnek megpróbáltatásai, és visszatérhetnek családjukhoz. Hozzátette ugyanakkor, hogy várják a hivatalos megerősítést szabadulásuk időpontjáról. Mint mondta, a közlést kedvező lépésnek tartják, amely elvezethet a személyzet többi tagjának szabadulásához is.

A személyzet további 16 tagja a fedélzeten marad, hogy szavatolja a tanker biztonságos üzemeltetését.

A Stena Bulk svéd cég által üzemeltetett, de brit lobogó alatt közlekedő tartályhajót július 19-én foglalták le a Hormuzi-szorosban, két héttel azt követően, hogy a brit haditengerészet Gibraltárnál őrizetbe vette a Grace–1 nevű iráni tartályhajót. London szerint a hajó Szíriába akart kőolajat szállítani, megsértve az Európai Unió által a szíriai rezsim ellen bevezetett szankciókat.

A tartályhajó végül augusztus 18-án kapott engedélyt a távozásra, miután Teherán szavatolta, hogy a tanker által szállított 2,1 millió hordó nyersolajat nem Szíriába viszik.