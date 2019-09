Robotpap növeli a buddhizmus iránti érdeklődést Japánban

A robotot Kannon bodhiszattváról modellezték, aki az irgalom és könyörületesség megtestesítője Japánban – olvasható a CNN hírei közt.

A robot a négyszáz éves Kodaidzsi templomban állt szolgálatba, ahol a papok meglepően jó véleménnyel vannak nem mindennapi kollégájukról.

Could an android priest re-energize interest in Buddhism? A 400-year-old Japanese temple has brought in a robot named Mindar. https://t.co/ADR17fA0gV pic.twitter.com/SriiDtgLby

— CNN International (@cnni) September 1, 2019