Fantasztikus felvételeket küldött a Nemzetközi Űrállomás a pusztító hurrikánról

A Karib-tengeren áthaladó Dorian hurrikán vasárnapra már elérte az 5-ös erősséget, ami már 255-260 kilométer per órás széllökéseket jelent.

Cameras outside the station captured views of #HurricaneDorian at 11:28am ET Aug. 31 over the Atlantic Ocean. The storm, with winds of 145 miles an hour, may reach Category 5 status, according to the @NWSNHC, as it moves toward the east coast of Florida. https://t.co/914xAeTTnJ pic.twitter.com/hDerR4eU8R

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 31, 2019