Megőrülnek az amerikaiak az alkoholos szódáért

Az idei év nagy slágere az Egyesült Államokban az ízesített, alkoholtartalmú szóda. Friss, üde ízvilágukkal elsősorban a fiatalabb korosztály körében hódítanak. A várakozások szerint forgalmuk a következő években tovább nő.

A Nielsen piackutató adatai szerint az alkoholos szódák eladása az Egyesült Államokban 169 százalékkal 448 millió dollárra ugrott 2018-ban. Egyes becslések szerint 2021-re a forgalmuk elérheti a 2,5 milliárd dollárt.

A gyártók a termék alacsony kalória-, cukor, és alkoholtartalmát emelik ki, de a hasonló ízvilágot képviselő ízesített sörökkel ellentétben ezt sokkal nagyobb arányban fogyasztják nők is– írta a Le Monde.

Az alkoholos szódák jellemzően négy és hat százalék közötti alkoholt tartalmaznak és a termékek friss, üde ízével összhangban, valamint a színes csomagolással a fiatalabb és egészségtudatos fogyasztókat célozzák meg.

Egyes vélemények szerint ezek a termékek ugyanolyan élményt kínálnak, mint a vodkaszóda citrommal vegyítve. A rajongók szerint az alkoholos szóda több mint egy italfajta, inkább egy életérzés.

A The Guardian összefoglalója szerint az amerikai piac felét a White Claw tudhatja magáénak, amely ráadásul megtriplázta eladásait 2018-ban, de jelentős szereplő a Truly, Bon & Viv vagy a Pura. A vodkájáról ismert Smirnoff és a sörgyártók is beszálltak a versenybe. A Corona bár hónappal ezelőtt dobta piacra saját márkáját.

A Le Monde megjegyezte, hogy kezdetben a sörgyártók az ízesített sörökkel próbáltak új piacot teremteni, de akkor az áttörés elmaradt. A brit lapnak nyilatkozó egyik New York-i italdisztribútor elmondta, hogy akkora az igény, hogy nehezen tudják tartani a megnövekedett kereslettel a kínálatot.