Hiába kért bocsánatot, Donald Trump fia beperel egy újságírót

Pert indít az MSNBC amerikai tévé egyik újságírója ellen az elnökről szóló hamis hírek terjesztése miatt Donald Trump amerikai elnök fia, Eric Trump – jelentette csütörtökön több amerikai médium is.

Lawrence O’Donnell szerkesztő-műsorvezető, akinek napi késő esti műsora van az MSNBC televízióban, kedden arról tett közzé hosszas jelentést, hogy a német Deutsche Bank által Donald Trumpnak nyújtott kölcsönszerződéseket Trump mellett orosz oligarchák is aláírták. Az újságíró német forrásokra hivatkozva, tényként számolt be erről, majd kommentárjában kifejtette, hogy ez „magyarázatul szolgálhat minden egyes kedves szóra, amivel Donald Trump valaha is illette Oroszországot és Vlagyimir Putyint”.

Az újságíró azt is közölte: a Deutsche Bankhoz közelálló forrásának tulajdonában vannak Trump adóbevallásai is, és ezek azt mutatják, hogy „az elnök nagyon kicsiny mértékű jövedelemadót fizetett”.

O’Donnell a szerda késő esti műsorában visszavonta riportjának állításait. Mint fogalmazott: az információkat nem ellenőrizte, csupán megismételte azt, amit egyik – egyébkén meg nem nevezett – forrásától hallott. „Ezt nem kellett volna adásban elmondanom, majd Twittereen is közzétennem. Rosszul cselekedtem” – fogalmazott a műsorban, s egyben bocsánatot kért.

A riport visszavonására és a bocsánatkérésre azt követően került sor, hogy Charles Harder, Donald Trump ügyvédje levélben szólította fel erre az MSNBC anyavállalatát, az NBC Universalt. Levelében az elnök ügyvédje leszögezte: „a kijelentések hamisak és rágalmazók, és rendkívüli károkat okoznak”. Egyben tudatta, hogy a kölcsönszerződéseken egyedül Donald Trump aláírása szerepel és ez nyilvánosan is elérhető dokumentumokkal bizonyítható.

Eric Trump (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)

Eric Trump bejelentette: a bocsánatkérés nem elegendő, pert indít az újságíró ellen.

Maga az elnök egyébként Twitteren reagált az ügyre. Mint írta: „országunk történetében még soha nem fordult elő, hogy a média ilyen csaló, hamisító, vagy korrupt lett volna”.