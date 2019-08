Több mint harminc évet ült börtönben, miután egy pékségből lopott

Alvin Kennard mindössze 22 éves volt, amikor első fokon elítélték rablásért, és 1983-ban került börtönbe. Most, több mint harminc évvel később a bíróság elrendelte a férfi szabadon engedését.

Kennard egy régi alabamai törvénynek köszönhetően kapott aránytalanul szigorú büntetést, hiába lopott mindössze 15 ezer forintnak megfelelő összeget a pékségből. Tettét ugyanis súlyosbította, hogy már korábban három év próbaidőre elítélték egy 1979-es betörése miatt – írta a The Guardian.

A bíróság szerdán hozta meg az ítéletet, hogy a férfit szabadon engedik, amit a barátok és a család kitörő örömmel fogadott.

