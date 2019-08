Leszüretelték a világ legnagyobb grapefruitját

Az óriási gyümölcsöt, mely többet nyom egy újszülöttnél Louisiana államban termesztették, és kedden kapta meg a tanúsítványt, hogy hivatalosan is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe – olvasható a CNN hírei közt.

This Louisiana couple grew a 7 pound, 14.64 ounce grapefruit. Guinness World Records said the super citrus broke two records and is the world’s heaviest and largest grapefruit by circumference. https://t.co/lsV4LxcNod pic.twitter.com/NAXXozobys

