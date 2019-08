Félnek a migránsoktól a boszniai befogadóközpontok környékén

Kezd elfogyni a lakosság türelme Bosznia-Hercegovinában a migránsok miatt. A befogadóközpontok környékén a helyiek arra panaszkodnak, hogy nem érzik magukat biztonságban, főleg azután, hogy néhány napja a bevándorlók szexuálisan is zaklattak egy lányt, mielőtt kirabolták. A tarthatatlan állapotok miatt sokan már azon gondolkodnak, hogy elköltöznek.

Csoportokba verődve sétálnak a migránsok Bihács utcáin. A befogadóközpont előtt általában 1000-1500 bevándorló is összegyűlik, annak ellenére, hogy a nap nagy részében kijárási tilalom van a táborból. A környéken rendszeresek a verekedések. A migránsok főként egymással kerülnek összetűzésbe – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy néhány nappal ezelőtti incidens sokakat megijesztett. Két bevándorló egy helyi lányra támadt rá. Éjszaka követték az utcán, majd amikor utolérték, elvették a pénzét és a mobilját is. A lány szexuális erőszak kísérlete miatt is feljelentést tett a hatóságoknál. A bihácsiaknak egyre fogy a türelme. Nehezen viselik a kialakult helyzetet, vannak, akik az utcára is alig mernek kimenni.

Többen inkább elköltöznek

„A mi városunkban senki sem érzi magát biztonságban emiatt, ami itt történik. Mindent tönkretesznek. Most már sehová sem tudunk biztonságban elmenni” – mondta egy a bihácsi nő.

Többen emiatt inkább elköltöznek, mert élhetetlennek tartják a települést.

„Nagyon félek.

A fiatalságot is félelem tölti el, a gyerekeket is.

Egyre többen költöznek el külföldre. Mindenki elmenekül. A fiam és az unokám is elment. Itt már nincs élet” – fogalmazott egy helyi asszony.

Megszaporodott az illegális határátlépések száma

Most is ezrek várakoznak a bosznia-hercegovinai befogadóközpontokban és azon kívül, hogy tovább mehessenek Nyugat-Európa felé. Az elmúlt időszakban a szlovén-horvát határon is megszaporodott az illegális határátlépések száma. Hétfőn 38 migránst tartóztatott fel a szlovén rendőrség, embercsempészek segítették őket – tette hozzá az M1.

Idén, az év első hét hónapjában, több mint 7400 próbálkozást jegyeztek fel. Közben Szlovénia a múlt hónapban úgy döntött, hogy a szlovén-horvát határon, a jelenlegi 180 kilométer hosszú kerítést 40 kilométerrel meghosszabbítják.

„Nyugat-Európában viszonylagos nyugalom van, ez pedig annak is köszönhető, hogy a balkáni útvonalról nincs, aki ráengedje Európára a migránsok tömegét” – hangsúlyozta a Kossuth Rádióban a közmédia külpolitikai szakújságírója. Bende Balázs hozzátette: éppen ezért nem csak hazánknak, hanem Nyugat-Európának is óriási szerencséje, hogy megépült a magyar határzár.