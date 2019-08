Szándékos emberi gyújtogatás okozhatja a tüzeket az Amazonas medencében

Aggasztó hírek érkeznek az Amazonas-medencéből, továbbra is nagy területen ég az esőerdő. Az interneten, főként a közösségi oldalakon villámgyorsan terjednek a hírek, de sok az álhír is ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy ebben az évszakban nem ritkák az erdőtüzek arrafelé, és az is igaz, hogy a nagy füst az űrből is látható.