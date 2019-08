Gyémántot talált maga mellett a parkban pihenő nő

Miranda Hollingshead a családjával látogatott el az arkansasi Crater of Diamonds State Parkba, amikor a szerencse érte – olvasható a CNN hírei közt.

Egy órája voltak a helyszínen, mikor úgy döntött, megpihen egy kicsit a domb lábánál, és ekkor kezdett el videót nézni a gyémántkeresésről.

A 37,5 hektáros park egyébként hírhedt gyémántlelőhely, és sokan járnak a környékre szerencsét próbálni. 10 dolláros belépő ellenében lehet a parkban drágakövek után kutatni, és átlagban 1-2 darab kisebb gyémántra sikerül ráakadni egy nap folyamán.

This woman found a 3.72-carat yellow diamond while learning how to find diamonds https://t.co/VkkQ4JFA5i pic.twitter.com/5KZVOnRpLZ

— CNN (@CNN) August 23, 2019