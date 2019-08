821 millió éhező ember van a világon – Megállítható-e a világméretű probléma?

Bár a világ megállíthatatlanul fejlődik, mégis évtizedek óta nem tapasztalt éhínség felé tart – derül ki az ENSZ 2018-as jelentéséből.

Az egyes évek statisztikáit összehasonlítva az is megállapítható, hogy a helyzet folyamatosan romlik. Míg 2015-ben a tanulmány 785 millióra tette a világ éhezőinek számát, addig egy évvel később már 10 millióval többen szenvedtek az élelmiszerhiánytól. 2017-ben ez a szám

újabb 15 millióval emelkedett,

míg a tavalyi évben a szervezet már 821 millió éhezővel számolt – hangzott el az M1 Világ című magazinjában.

Ételosztás Jemenben (Fotó: MTI/EPA/Jahja Arhab)

A világon 151 millió fejlődésben visszamaradt gyerek él

De a nem elégséges táplálkozás még ennél is sokkal több embert sújt. A nem elégséges vagy nem megfelelő táplálkozás következményeként 151 millió fejlődésben visszamaradt gyerek él a világon. Bár ez a szám kevesebb a 2012-ben mért 165 millióhoz képest, a javulás még mindig nagyon lassú. Ázsiában például továbbra is minden tizedik gyermek alultáplált.

De vajon miért romlik folyamatosan a helyzet napjainkban?

„Azt látjuk az adatokból, hogy egyre több ország ki van téve az időjárás szélsőségeinek, melyek egyre gyakoribbak” – nyilatkozta Cindy Holleman, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének a munkatársa.

„Például a hőmérsékletre is igaz, hogy a forró napok egyre forróbbak, és az évszakok is változnak, az esős évszakok egyre később kezdődnek és egyre korábban érnek véget. Ez mind hatással van a növények növekedési képességére” – tette hozzá.

A háborúk is rontják a helyzetet

A fő ok, tehát a klímaváltozás, de emellett a háborúk is rontják a helyzetet. A fegyveres konfliktusok és az aszályok rendszeres mezőgazdasági vészhelyzeteket idéznek elő a világ különböző pontjain. A szélsőséges éghajlati jelenségek okolhatók a gazdaság lassulásáért is az érintett területeken.



Az ENSZ tanulmánya kimutatta, hogy a klímaváltozás szélsőségei által leginkább sújtott területeken

az alultáplált emberek száma jóval magasabb,

ráadásul az érintettek megélhetése sok esetben épp a mezőgazdaságtól függ.

Az éhezéssel párhuzamosan a túlsúlyos felnőttek száma is egyre nő

„Sok afrikai, ázsiai és közép-amerikai ország mezőgazdasági rendszere és az itt élő emberek élete is attól függ, hogy ezek a termények megfelelően növekednek-e. A bevételük és az életük is ettől függ, és mivel az időjárási szélsőségek hatással vannak ezekre a tényezőkre, ezek az emberek nem jutnak hozzá az élelmiszerhez” – közölte Cindy Holleman.

Úgy folytatta: „hogyha az érintettek nagymértékben ezekre a bevételekre, a mezőgazdaságra és a terményekre támaszkodnak, akkor inkább hatással lesz rájuk ez a probléma. Afrikára különösképpen igaz ez, hiszen Afrika más régiókhoz képest is sokkal jobban ki van téve az időjárás szélsőségeinek. Sok helyen van szárazság, aszály, ugyanakkor nagy árvizek is vannak, a parti területek mentén pedig ciklonok nehezítik a helyzetet.”

Ez a helyzet pedig nagymértékű elvándorlást eredményez. AZ ENSZ szakemberei szerint ezek miatt a problémák miatt

szinte lehetetlen lesz elérni a 2030-ra kitűzött célt,

az éhezés felszámolását a Földön. Különös ellentmondásnak tűnhet, hogy az éhezéssel párhuzamosan a túlsúlyos felnőttek száma is egyre nő. Ez a probléma Észak-Amerikát érinti leginkább, de az ENSZ riportja szerint a jelenség már Afrikában és Ázsiában is tapasztalható.

Élelmiszersegélyeket osztanak Jemenben (Fotó: MTI/EPA/Jajha Arhab)

A nem megfelelő élelmiszer-biztonság áll az elhízás mögött

„Az elhízás mögött ugyanúgy a nem megfelelő élelmiszer-biztonság áll. Nemcsak élelmiszerhiányról van szó, hanem arról is, hogy adott esetben olyan élelmiszerhez jutunk csak hozzá, melynek tápértéke nem megfelelő, ez pedig elhízáshoz vezethet” – mondta Cindy Holleman.

„A könnyen elérhető, olcsóbb élelmiszerek gyakran sokkal nagyobb mértékben tartalmaznak cukrot, zsírt és olajat, ez pedig hozzájárul az elhízáshoz” – fűzte hozzá. A jelentés szerint sürgős megoldásra van szükség annak érdekében, hogy mindenki hozzájuthasson a megfelelő táplálékhoz.

Különösen igaz ez a csecsemőkre, az öt év alatti gyerekekre, a kamaszokra és a nőkre. Bár több helyen törekszenek már arra, hogy a mezőgazdasági termelést a megváltozott időjárási körülményekhez igazítsák, ennek elterjedése jelen pillanatban a világméretű problémához képest sajnos elenyésző.