Merkel elutasította Johnson fenntartásait

Angela Merkel német kancellár elutasította kedden Boris Johnson brit miniszterelnök követelését, hogy tárgyalják újra a Nagy-Britannia uniós kiválásáról szóló megállapodást.

„EU 27-ként továbbra is egységesen fogunk fellépni” – szögezte le Merkel reykjavíki látogatása során. Kiemelte, hogy Boris Johnson fenntartásai az ír–északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldással (backstop) szemben nem számítanak újdonságnak.

Katrin Jakobsdottir izlandi miniszterelnök (j) fogadta Angela Merkel német kancellárt az észak-európai országok kormányfőinek találkozóján a rejkjavíki Thingvellir nemzeti parkban (Fotó: MTI/EPA)

„Abban a pillanatban, hogy megvalósítható egyezség születik arról, miként lehet megőrizni az észak-írországi felekezeti erőszaknak véget vető 1998-as nagypénteki megállapodást, és párhuzamosan biztosítani az EU belső piacának határait, már nem lesz többé szükség a tartalékmegoldásra” – mondta. Úgy fogalmazott, ha megvan a kellő akarat, rövid időn belül gyakorlatias megoldást lehet találni a problémára. „Az EU kész erre” – hangsúlyozta Merkel, hozzátéve: „ehhez viszont nem kell a kilépési megállapodást újratárgyalni.”

Merkel szerint a kilépési megállapodással kapcsolatos vitán felül Londonnak döntést kell hoznia arról is, hogy a jövőben milyen utat választ. Kiemelte: továbbra is érvényes az ajánlat, hogy Nagy-Britannia uniós kiválását követően is szorosan együttműködjenek gazdasági, illetve kül- és biztonságpolitikai kérdésekben. „Majd elválik, hogy Nagy-Britannia melyik utat választja” – fűzte hozzá a kancellár.

A brit miniszterelnök a napokban Berlinbe és Párizsba utazik, hogy a német kancellárral és Emmanuel Macron francia államfővel tárgyaljon. Johnsont szerdán várják Berlinbe.

Merkel a skandináv országok miniszterelnökeinek találkozóján vesz részt, amelynek fő témája a klímaváltozás. Ennek kapcsán a német kancellár az izlandi főváros előtt fekvő Videy-szigeten tartott munkaebéden kijelentette: hivatali partnereivel egyetértettek abban, hogy az éghajlatváltozás hatásai különösen az északi országokban, így Németországban láthatók.

„Izlandon ez nemrég a globális felmelegedésnek áldozatul esett Okjökull gleccser esetében mutatkozott meg” – tette hozzá. „A nem cselekvés ára biztosan jóval magasabb lesz, mint a cselekvésé” – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.