Élő békát találtak az előrecsomagolt salátában

A nőt sokkolta a helyzet, és másnap vissza akarta vinni a terméket a boltba, de a béka eltűnt, így csak a felvételt tudta megmutatni az eladóknak – látható a CNN által közzétett videóban.

A termék árát visszakapta, de szeretett volna választ kapni, hogy egy ilyen eset hogyan fordulhat elő.

“Oh my God, it’s literally alive!”

A Wisconsin woman found a live frog in the organic lettuce she purchased from a local grocery store. https://t.co/lVzaSpkbNh pic.twitter.com/Onc8diH87D

— CNN International (@cnni) August 20, 2019