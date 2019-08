Bérgyilkost fogadott fel egy indiai férfi, hogy kaszton kívüli vejét kiiktassa

Pranay Perumalla, aki kaszton kívüliként, azaz dalitként (elnyomott) született, egy felsőbb osztálybeli nőt vett feleségül, akinek a családja ezt nem nézte jó szemmel – olvasható a The Independent hírei közt.

A nő apja bérgyilkosokat fogadott fel, és egy hónappal az esküvő után a nyílt utcán végeztette ki a fiatal férfit – szerepel a bírósági iratokban.

Indian father ‘hires assassins to kill daughter’s husband because he was from lower caste’ https://t.co/xjqUYdLrHL

