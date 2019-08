Betilthatják vadon élő afrikai elefántok eladását állatkerteknek és cirkuszoknak, miután a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló washingtoni egyezmény (CITES) Genfben zajló konferenciáján többséget kapott egy erről szóló indítvány.

Elefánt sétál a kenyai Amboseli Nemzeti Parkban, 2016 augusztusában. A kép illusztráció. (Fotó: Reuters/ Goran Tomasevic)

Ha a javaslatot a tanácskozás augusztus 28-i zárónapján a plenáris ülés is jóváhagyja, az afrikai vadonban befogott elefántokat csak természetvédelmi központoknak lehet eladni, ahol az állatok továbbra is természetes környezetükben élhetnek. Hírügynökségi elemzők azzal számolnak, hogy az indítvány megkapja az érvénybe lépéshez szükséges kétharmados többséget a plénumon is.

Természetvédők történelmi győzelemről, a helyes irányba tett óriási lépésről beszélnek.

A döntés számtalan elefántot ment meg attól, hogy kiragadják vadon élő családjából és élete hátralévő részét hiányosan felszerelt állatkertben kényszerüljön leélni – jelentette ki Iris Ho, a Human Society International (HSI) vadállatszakértője. A World Animal Protection szóvivője, Cassandra Koenen szerint „a genfi konferencia egyértelműen megerősítette, hogy az elefántok nem a szórakoztatóiparba valók.”

Afrika sok térségében már tilos elefántokkal kereskedni, a kontinens déli részén azonban még engedélyezett a kihalás fenyegette állatok adásvétele. A HSI adatai szerint csak Zimbabwe 100 elefántborjút adott el kínai állatkerteknek 2012 óta.

A mintegy 36 ezer vadon élő állat- és növényfajt felölelő egyezményt aláíró 183 ország képviselői 56, az egyezmény kiterjesztésére javaslatot vitatnak meg Svájcban.