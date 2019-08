Többen partra szállhattak az Open Arms csempészhajón utazó migránsok közül

A 27 tinédzser közül – aki az olasz kormányfő kérésére elhagyhatta az Open Arms nevű civil hajó fedélzetét – nyolcról kiderült, hogy nem is kiskorú – ezt ők maguk vallották be. Ezt írta Twitter-üzenetében Matteo Salvini olasz belügyminiszter, aki már korábban is hangsúlyozta, hogy csak a miniszterelnök kérésére, saját akarata ellenére engedélyezte a partra szállást – hangzott el az M1 Híradójában.