Pillanatok alatt fejleszt újabb tesztelhető rakétákat Észak-Korea

Pénteken újabb sikeres rakétakísérletet végzett Észak-Korea. Július óta ez már a hatodik teszt volt. A műveletet Kim Dzsongun felügyelte, ezzel tiltakozik a Dél-Korea és az Egyesült Államok közös hadgyakorlata ellen, amely jelenleg is zajlik. Az északi vezető különösen azt sérelmezi, hogy Szöul úgy vesz részt a gyakorlaton, hogy közben a békéről szónokol.

Észak-Korea újabb rakétakísérletéről szóló híradást nézik az emberek a szöuli főpályaudvaron (Fotó: MTI/EPA/Dzson Hon Kjun)

A két, eddig azonosítatlan típusú fegyvert a keleti tengerpart térségéből indították útnak a Japán-tenger irányában. Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen magasságban és mekkora távolságra repültek, csak azt, hogy a tengerbe csapódtak be. A rakéták mintegy 230 kilométeres távolságot tettek meg, pályájuk magassága pedig elérte a 30 kilométert. Valószínűleg egy föld-föld rakétáról van szó, amelynek megvan az amerikai megfelelője.

Sikeresnek értékelte a tesztet Kim Dzsongun

Kim Dzsongun észak-koreai vezető sikeresnek értékelte a pénteki rakétatesztet. Arra nem térti ki, hogy pontosan milyen jellemzői vannak a fegyvernek, de elégedettséggel szólt arról, hogy a szakértők nagyon rövid idő alatt fejlesztették ki. Az észak-koreai vezető a teszt végén azt is mondta, hogy az új fegyver és a védelmi műszaki megoldások korszerűsítése jelentős szerepet játszanak

az ország szuverenitásának szavatolásában.

Július óta ez volt a hatodik rakétakísérlete Észak-Koreának. A tesztsorozat nyilvánvalóan tiltakozás a Dél-Korea és az Egyesült Államok jelenleg folyó, közös hadgyakorlata ellen, amire Phenjan úgy tekint, hogy azon az Észak-Korea elleni inváziót gyakorolják. Azt is nehezményezik, hogy Szöul miközben részt vesz a hadgyakorlaton, közben a békéről és a határokon átívelő együttműködésről „szónokol”.



Donald Trump amerikai elnök rendre kevés jelentőséget tulajdonít az észak-koreai kísérleteknek, és azt állítja, hogy Kim Dzsongun nem sérti meg semmilyen megállapodásukat. Az amerikai védelmi minisztérium most is csak annyit közölt, hogy Washingtonban figyelemmel kísérik Észak-Korea tevékenységét, és folyamatosan

konzultálnak a szövetséges Dél-Koreával és Japánnal.

Elemzők szerint a kísérletekkel Phenjan egyrészt nyomást akar gyakorolni Washingtonra, hogy tegyen majd több engedményt a nukleáris tárgyalásaikon, másrészt valóban javítani akarja katonai képességeit. Phenjan arra is figyelmeztetett, hogy a Korea-közi párbeszédet nem újítják fel addig, amíg Szöul nem kér „meggyőző bocsánatot” az Egyesült Államokkal közösen tartott katonai manőverekért.

Ismét felhívta magára a figyelmet Észak-Korea

Az biztos, hogy Kim Dzsongunnak és Észak-Koreának ismét sikerült felhívnia a figyelmet magára, amely egy okos taktika része – jelentette ki Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma Este című műsorában. Mint mondta, a rakétakísérletekkel Észak-Korea valóban nem sérti meg a nem létező megállapodást, ugyanakkor szeretné, ha megállapodás születne a tárgyalásokon.

Véleménye szerint Donald Trump azért tulajdonít kevesebb figyelmet az észak-koreai kísérletekre, mert az amerikai elnök jelenleg sokkal fontosabb dolgokra koncentrál. Közelednek az amerikai elnökválasztások, így vélhetően nem hiányzik egy újabb konfliktus Észak-Koreával, ugyanakkor azt Trump is szorgalmazza, hogy

mielőbb megállapodás szülessen a kérdésben.

Arról is beszélt, hogy ezek a rakétakísérletek üzenetet is hordoznak magukban Észak-Korea részéről, amelyek a tárgyalások megismétlésének irányába mutatnak. Észak-Korea ugyanis egy elkerülhetetlen tényező, és előfordulhat, hogy a legközelebbi rakétakísérlet már 600 kilométeres távolságot tesz majd meg, ha nem kerül sor az újabb tárgyalásra. Hozzátette, ez egyfajta nyomásgyakorlást is jelent az amerikaiakra.