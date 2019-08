Tizenegy nap alatt tekert át Európán Wolfgang Fasching

Rekordidő alatt tekerte át Európát Wolfgang Fasching osztrák extrém kerékpáros: az 5656 kilométert tíz nap, húsz óra és 47 perc alatt tette meg.

Útja Gibraltártól a norvégiai Nordkapig tartott, közben mindössze 18 órát aludt, balesetet is szenvedett, és az időjárás viszontagságaival is meg kellett küzdenie – tette közzé Fasching csapata pénteken. Az 52 éves sportoló pénteken 13.59 órakor érte el Európa legészakibb pontját. Eredetileg 12 nap alatt tervezte a 30 ezer méter szintemelkedést tartalmazó utat megtenni, már ebből is látszott, hogy az 1998-ban Franz Kaserer által felállított rekord megdöntésére készül.

Az extrém kerékpárost nem kísérte a szerencse az Európa parttól partig (EuropeCoast2Coast) elnevezésű vállalkozása alatt. Múlt pénteken a belgiumi Liege-ben közlekedési baleset érte, kórházba kellett vinni, ám csak horzsolásokat szenvedett. Az esés 17 órájába került. Az időjárás sem állt mellé: Spanyolországban 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletet kellett elviselnie, az északi országokban viszont sok esőt és fagypont alatti hideget is.

„Csapatommal együtt jó időeredménnyel akartam teljesíteni a tervemet, ami a szerencsétlen, de komoly sérülés nélkül végződött baleset ellenére is sikerült. Őrületes megkönnyebbülést jelent” – mondta Fasching a beérkezés után. A kerékpáros áttekert már Észak-Amerikán, Ázsián, Ausztrálián és immár Európán is, rekordidő alatt.

Háromszor nyerte meg a 4828 kilométeres, több mint 51 ezer méter szintemelkedést tartalmazó Race Across America nonstop versenyt, 2002-ben pedig felállította a 24 órás kerékpározás világrekordját. „Egy híján minden kontinensen átkeltem, Afrika van csak hátra, ez a következő célom” – tette hozzá.