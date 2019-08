A gazdasági egységet erősíti a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamara

A héten megalakult a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamara. Az alapítók célja, hogy a Kárpát-medencei térség gazdasági egységét erősítsék, illetve, hogy építve a magyar külhoni vállalkozásokra, szélesedjen az anyaországi cégek együttműködési köre.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több terület próbálja meg a Kárpát-medencét egységes térként felfogni, amely mindenképp egy pozitív törekvés – jelentette ki Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Mint mondta, ebben a törekvésben a kormánynak is nagyon sok szerepe volt az elmúlt tíz évben.

Nagyon sok területen sikerült előrelépést mutatni,

mint például a vallás, oktatás, kultúra, a nyelv összetartása és a nemzeti hagyományok megőrzése, ugyanakkor a gazdaság esetében az a tapasztalat, hogy nincs akkora térsége a világnak, ahol ilyen kis területen ennyiféle gazdasági fejlettség jelenik meg – magyarázta. Hozzátette, ezt nem elég kulturálisan összehangolni, hanem meg kell keresni a gazdasági megoldásait.

Sokszínű gazdaság

E célból jött létre a Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kamara, hogy minden területen saját technikával lehessen megjelenni – hangsúlyozta Parragh László. Sokszínű gazdaságról van szó, már csak abból a szempontból is, hogy eltérők a térséget felölelő országok GDP adatai, szinte mindenhol más a fizetőeszköz és a kamatszint, és más az infláció, illetve a jogszabályi környezet is.

Arról is beszélt, hogy a különbségek miatt még nem sikerült statisztikát felállítani, hiszen egy olyan környezetről van szó, ahol még a kettős állampolgárság elfogadását is tiltják, így az emberek nem merik elmondani, hogy mi a valós szándékuk. Megjegyezte, a felsorolt okok miatt egyelőre még nem alakult ki az a tiszta kép, amely világos és egyértelmű képet nyújt ezen a piacon.

Parragh László elmondta, abból indulnak ki, hogy

a világ egyre inkább a régiók irányára összpontosít.

Így egy-egy régió versenyképességét az ottani vállalkozások versenyképessége adja. A kamara számára így nemcsak az a fontos, hogy az adott vállalkozás magyar legyen, hanem az is, hogy mennyire sikeres, hatékony és eredményes. Véleménye szerint a Kárpát-medencében – amely önmagában egy meghatározó földrajzi térség – vannak olyan kihasználatlan addicionális előnyök, amelyeket a kamara szeretne alkalmazni.

Megélénkülhetnek a régebbi ágazatok

Példaként említette, hogy Magyarország a 20. században a világ legnagyobb gabona és liszt exportőre volt. Az Alföld termelte meg, majd a nagyvárosok – mint Debrecen, Arad, Nagyvárad és Kecskemét – előállították az alapanyagot. Ebben az időben többet termelt Magyarország, mint az Egyesült Államok, de mára a malomipar gyakorlatilag tönkrement. Megjegyezte, összefogással és együttműködéssel azonban talán újra megélénkülhet ez az ágazat.

A Harghita Business Center vállalkozói inkubátorház Hargita megye egyetlen és mára legnagyobb üzleti inkubátorháza, amely két éve működik, és ma már 50 székelyföldi vállalkozásnak adnak irodát, lehetőséget és képzést egyaránt. A vállalkozások odafigyelést, tanácsokat kapnak, és nem utolsósorban üzleti kapcsolatokat szerezhetnek, de a Székelyudvarhelyen és vonzáskörzetében élő, vállalkozó szellemű fiatalokat erős gazdasági lobbitevékenységgel is támogatják.

A vállalat elsősorban startupvállalkozásokkal foglalkozik,

és nagyon sokat tanulnak magyarországi startup- és vállalkozásfejlesztő központoktól – erről beszélt Szakács-Paál István, a Harghita Business Center ügyvezető igazgatója. Kiemelte a rendkívül jó magyar szakmai kapcsolatokat is, sőt már közös programokat is szerveznek magyar cégekkel.

Hangsúlyt kapnak a közösségépítő programok

Hangsúlyozta, a vállalkozásaiknak többek között olyan támogatást is kínálnak, hogy hozzáférjenek a magyar és a nemzetközi mentorhálózatokhoz, és ennek nyomán nagy energiát fektetnek be a közösségépítő programokba is. Körutakat szerveznek, nemrég például Ukrajnában jártak egy nagy IT-konferencián – jegyezte meg Szakács-Paál István.

Reményét fejezte ki abban, hogy nemsokára sikerül egy olyan startup ökoszisztémát kialakítani Erdélyben, amellyel pár év múlva bátran felvehetik a versenyt akár Budapesttel, vagy akár a Szilícium-völgy vállalkozásaival szemben.