Kritikus állapotban van a szétválasztott bangladesi sziámi ikrek egyik tagja

Kritikus állapotban van a szétválasztott bangladesi ikerpár egyik tagja, miután szervezetét vírusos láz támadta meg.

A hároméves lányokat két héttel ezelőtt választották szét. Egyikük a műtét után öt nappal magához tért, mozgatja a végtagjait, felismeri édesanyját és azóta egész mondatokban beszél.



Testvére azóta is altatásban van, önállóan lélegzik, de légzéstámogatásra van szüksége. A kislánynál az utóbbi napokban vírusos láz lépett fel, így állapota kritikus. A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány a honlapján számolt be a kislányok állapotáról.

Azt is írják, hogy a tudományos felkészültség mellett fontos az imákból nyert lelki támogatás is. A fejüknél összenőtt sziámi ikrek szétválasztó műtétsorozatának koordinátora, Dr. Pataki Gergely, a végső szétválasztást vezető Dr. Csókay András, illetve aneszteziológiai teamünk vezetője, Dr. Csapody Marcell jelenleg is Dakkában van a kicsikkel.