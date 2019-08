Világszerte jelentősen emelkedett a bejelentett kanyarós megbetegedések száma. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint július végéig 182 országban mintegy 365 ezer esetet regisztráltak, ez már most több mint 2018-ban összesen. Az afrikai régióban 2019 első félévében 2018 hasonló időszakához képest 900 százalékkal emelkedett a kanyarós megbetegedések száma. Magyarországon nem kell félni a kanyarótól.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/UNICEF/Mark Naftalin)

Különböző okai vannak annak, hogy nagymértékben megnőtt a kanyarósok száma. Európában a legfőbb ok, hogy néhány országban nem kötelező a vétőoltás. Ilyen országok például Románia, Ukrajna, Olaszország vagy Franciaország. Az egyetlen lehetőség a védekezésre,

ha kötelezővé teszik az oltásokat

– mondta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet infektológus főorvosa az M1 Ma este című műsorában.

Magyarországon egyáltalán nem kell félni a kanyarótól, hiszen 98 százalékos az átoltottság, emelte ki.

Magyarországon a kanyaró elleni védőoltás kötelező, 15 hónapos és 11 éves korban kapják meg a gyerekek.

Megjegyezte azt is, hogy bár az Egyesült Államokban is kötelező a betegség elleni védőoltás, viszont korábban gyerekek haltak meg New Yorkban. Ezt azzal magyarázta, hogy az ortodox zsidó közösség elutasítja a védekezést.

Afrika egyes részein az oltásellenesség más ok miatt jelenik meg: az afrikai bennszülöttek abban a hitben élnek, hogy a fehér emberek a védőoltások miatt nemzenek kevesebb gyereket, ez állítja meg a népszaporulatot, így attól félnek, hogyha beoltatják magukat, velük is ez fog történni, magyarázta. Ez azokra az országokra jellemző, amelyek az Egyenlítőtől délre esnek.

Az afrikai régióban 2019 első félévében 2018 hasonló időszakához képest

a kanyarós megbetegedések száma 900 százalékkal emelkedett.

Fontos szerepet játszik még a megbetegedés számának növekedésében a melegebb klíma, hiszen magasabb hőmérsékleten az oltások könnyebben elvesztik eltarthatóságukat.



Szegények, de fizetniük kell

Volt rá precedens, hogy a szállítás során megsérültek oltóanyagok, melyeket Afrikában már nem lehetett megfelelő körülmények között tárolni. Így annak ellenére, hogy azokat felhasználták, nem voltak hatékonyak és volt, aki elkapta a betegséget, mondta Szlávik János.

A szegénység is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen kapják el a kanyarót, hiszen amíg Európa minden államában ingyen hozzájuthat mindenki az oltáshoz, addig Afrikában fizetni kell érte. Mivel sokan nem tudják megfizetni az árát, nem tudják beoltatni gyermeküket.

Sokkal többen lehetnek betegek

A WHO keddi jelentése szerint jelentősen emelkedett a bejelentett kanyarós megbetegedések száma. Július végéig 182 országban mintegy 365 ezer esetet regisztráltak, háromszor annyit, mint a tavalyi év hasonló időszakában, és többet, mint 2018-ban összesen.

Az idei első félévben globálisan több megbetegedést regisztráltak, mint bármikor az elmúlt tizenhárom év hasonló időszakában.

„Emberek milliói vannak veszélyben”

– figyelmeztetett a WHO.

A kanyarós esetek száma fokozatosan emelkedett az elmúlt években. 2018-ban világszerte összesen 350 ezer megbetegedést jelentettek, több mint kétszer annyit, mint az előző évben. A WHO rámutatott, hogy a regisztrált kanyarós esetek száma valójában töredéke lehet a tényleges adatoknak. A szervezet becslései szerint 2017-ben vélhetőleg 6,7 millióan betegedhettek meg kanyaróban, és közülük 110 ezren veszíthették életüket.

A gyermekek vannak leginkább veszélyben

A kanyaró a világ egyik legfertőzőbb betegsége, amely leggyakrabban a gyermekeket támadja meg. A fertőzöttek a kanyaró szövődményeiként akár agykárosodást is szenvedhetnek, vagy

elveszíthetik látásukat, esetleg hallásukat.

A WHO azt javasolta az utazóknak, hogy ellenőrizzék védettségüket. A hat hónaposnál idősebb csecsemőket legkésőbb a fertőzésveszélyes régiókba történő utazást megelőző 15. napig be kell oltatni.