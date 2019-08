Erdőtüzek pusztítanak és gyilkos tájfun tombol

Erdőtüzek pusztítanak a Kanári-szigeteken és Görögországban. A spanyol turistaparadicsomként is emlegetett Grand Canarián csaknem ezer embert kellett evakuálni, a lángok több települést is vészesen megközelítettek. Görögországban közben több mint 50 helyen van erdőtűz. A turistáknak menekülniük kellett, egy gyermektábor lakóit is biztonságos helyre vitték át – közölte az M1 Híradó.