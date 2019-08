Párizs visszautasította Trump Macronnak címzett bírálatát

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter pénteken élesen visszautasította Donald Trump amerikai elnök bírálatát, amellyel Emmanuel Macron francia államfőt illette az Iránnal kapcsolatos konfliktusban vállalt közvetítési kísérlete miatt.

Párizs a békéért és biztonságért száll síkra a Perzsa(Arab)-öböl térségében és nincs szükséges semmiféle engedélyre ehhez – emelte ki közleményében Le Drian.

„Irán kérdésében Franciaország teljes mértékben szuverén módon jár el” – szögezte le a francia diplomácia vezetője.

Le Drian szerint a feszültség növekedése politikai kezdeményezéseket kíván, s Macron pontosan ezt teszi partnerei – mindenek előtt a 2015-ös atomalku európai aláírói – számára teljesen átlátható módon. „Mindent el kell követni, hogy a konfliktushelyzet ne fajuljon veszélyes konfrontációvá” – fűzte hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta: Macron határozottan felszólította a teheráni vezetést, hogy teljesítse a többhatalmi megállapodásból fakadó kötelezettségeit.

Csütörtöki mikroblog-bejegyzésében Trump úgy fogalmazott, hogy Irán „kétségbeesetten” szeretne tárgyalni az Egyesült Államokkal, de közben vegyes jelzéseket kap mindazoktól, „akik minket szándékoznak képviselni, köztük Macrontól, Franciaország elnökétől”. Hangsúlyozta: „Tudom, hogy Macron jót akar, ahogyan a többiek is, de senki nem beszélhet az Egyesült Államok nevében, csakis maga az Egyesült Államok”. „Senkinek sincs felhatalmazása semmiféle úton módon és formában képviselni minket!” – írta Trump.

A napokban olyan sajtóhírek jelentek meg, amelyek szerint Haszan Róháni iráni elnök többször is telefonon egyeztetett a francia elnökkel, arra kérve őt, hogy segítsen az Egyesült Államokkal fennálló feszültség enyhítésében. Egyes hírek szerint Macron meghívta Róhánit még a világ hét legfejlettebb ipari országát tömörítő G7-es országcsoport augusztus 24-én kezdődő csúcstalálkozójára is, amelyet a dél-franciaországi Biarritzban tartanak, s amelyen jelen lesz Trump is.

Az amerikai kormányzat 2018 tavaszán egyoldalúan felmondta az Irán nukleáris programját korlátozni hivatott többhatalmi megállapodást, s azóta többször is szankciókkal sújtotta az iszlám köztársaságot, hogy egy új, szigorúbb egyezségre bírja rá a teheráni vezetést. Irán eddig ettől elzárkózott. Franciaország a szerződésben részes többi országgal – Németországgal, Nagy-Britanniával, Kínával és Oroszországgal – azon dolgozik, hogy megmentse az atomalkut és közvetítsen a felek között.