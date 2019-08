Holtan találták cellájában a nőnek öltözve szökni próbáló rabot

A börtönőrök kedden találtak rá Clauvino da Silva holttestére a Laércio de Costa Pelegrino fegyintézetben lévő magánzárkájában. Előzetes értesülések szerint a 42 éves férfi lepedőjével felakasztotta magát.

Prison authorities in Brazil find convicted drug dealer Clauvino da Silva dead in his cell, three days after elaborate escape attempt was foiledhttps://t.co/fYkz4IOgyp

— BBC News (World) (@BBCWorld) 2019. augusztus 6.